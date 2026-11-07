कनिष्ठ लिपिक तीन वर्षे वेतनाविना! अनुकंपावर नियुक्ती; शिक्षण विभागाचा गलथान कारभार

अलिबाग : अनुकंपा तत्त्वावर कनिष्ठ लिपिकपदी नियुक्ती मिळूनही गेल्या तीन वर्षांपासून वेतनापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार रोहा येथील मेहेंदळे हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात समोर आला आहे..माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कथित भ्रष्ट आणि मनमानी कारभारामुळे तरुणीवर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोप माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणासह तत्कालिन शिक्षणाधिकांच्या कार्यकाळातील गैरव्यवहारांची चौकशी करून त्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सेवेत असताना निधन झालेल्या गजानन वाघ यांच्या वारसदार म्हणून त्यांची कन्या स्नेहल यांची अनुकंपावर नियुक्त करण्यात आले होती.Sayaji Shinde Karjat Tree Felling Protest News : "पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचा किती गंध आहे?"; अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा कर्जतमधील वृक्षतोडीवरून सरकारवर घणाघात.प्रस्ताव प्रलंबितनोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून शिक्षण विभागातील संबंधितांकडून आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोपही पंडित पाटील यांनी केला आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून वर्षभरापासून खुलासा करण्यात आला नाही. हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पंडित पाटील यांनी केली आहे..Mumbai Local: चर्चगेट-विरार फास्ट लोकलमध्ये थरार! दोन प्रवाशांमध्ये जबर मारहाण, धावत्या ट्रेनमधून ढकललं; नेमकं काय घडलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.