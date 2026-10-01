एपीएमसी मार्केटमध्ये इजिप्तचा कांदा दाखल, जुना कांदा संपण्याच्या मार्गावर; आवक घटल्याने भाववाढीची शक्यता

नवी मुंबई : राज्यात साठवलेला जुना कांदा आता संपण्याच्या मार्गावर असून, सततच्या पावसामुळे साठवणुकीतील कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे वाशीतील एपीएमसी मार्केटमधील एका व्यापाऱ्याने इजिप्तमधून दोन कंटेनर कांदा आयात केला आहे. सुमारे ५० टन कांदा आज बाजारात दाखल झाला. कांद्याची आवक घटली असून, दैनंदिन मागणी मोठी असल्याने आगामी काळात कांद्याच्या भावात वाढ होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे..एपीएमसी बाजारात दररोज सुमारे आठ हजार टन कांद्याची गरज असते. सध्या नगर, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यांतून दररोज ७० ते ८० गाड्यांची आवक होत आहे, मात्र ही आवकही हळूहळू घटण्याची शक्यता असल्याने बाजारातील पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी परदेशातून कांदा मागवण्यास सुरुवात केली आहे..Sachin Waze: जामीन मिळूनही कारावास, सचिन वाझेंचा कारागृहातील मुक्काम वाढला; पुढची सुनावणी 7 ऑक्टोबरला.चाळी आणि गोदामांमध्ये साठवून ठेवलेला जुना कांदा संपत आला आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसांतील पावसामुळे साठवणुकीतील कांद्याला बुरशी लागून तो सडू लागला आहे. त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या कांद्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात सध्या प्रामुख्याने अहिल्यादेवी नगर, नाशिक आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांतून कांद्याची आवक सुरू आहे. मुंबईच्या घाऊक बाजारात कर्नाटकचा कांदा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही..दसरा-दिवाळीत नवीन लाल कांदाआवक आणि मागणी यांच्यात मोठी तफावत असल्याने आगामी काळात कांद्याचे भाव आणखी वाढू शकतात, असा अंदाज व्यापारी व्यक्त करत आहेत, मात्र दसरा-दिवाळीच्या सुमारास नवीन लाल कांदा बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. नवीन कांद्याची आवक वाढल्यानंतरच भाव नियंत्रणात येऊन दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कांद्याचे भाव चढे राहण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती व्यापारी अशोक शेळके यांनी दिली..Mumbai Accident: 71 वर्षीय माजी खासदारानं दुचाकीला उडवलं, BMC कर्मचाऱ्याचा मृत्यू तर पत्नी गंभीर; गुन्हा दाखल.चांगल्या कांद्याची कमतरतास्थानिक बाजारातील तुटवडा आणि चांगल्या दर्जाच्या कांद्याची कमतरता लक्षात घेऊन इजिप्तमधून दोन कंटेनरद्वारे सुमारे ५० टन कांदा मागवण्यात आला आहे. आकाराने मोठा असलेल्या या कांद्याच्या चवीत स्थानिक कांद्यापेक्षा फरक असल्याने त्याचा वापर प्रामुख्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅटरिंग व्यवसायासाठी केला जात आहे. या कांद्याचा बाजारभावावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे व्यापायांचे म्हणणे आहे. इजिप्तच्या कांद्याला ३२ ते ४२ रुपये किलो भाव मिळाला आहे..कांद्याचे सध्याचे घाऊक बाजारभावसर्वसाधारण कांदा - ३८ ते ४० रुपये किलोजुना कांदा - ३५ ते ४२ रुपये किलोउच्च दर्जाचा कांदा - ४५ रुपये किलो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.