Ek Hota Carver 50th Edition: ‘एक होता कार्व्हर’चा सुवर्णमहोत्सवी टप्पा: वीणा गवाणकर यांच्या कालातीत पुस्तकाची पन्नासावी आवृत्ती प्रकाशित

विरार : अमेरिकेत कृष्णवर्णीय गुलाम म्हणून जन्मलेले शास्त्रज्ञ जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर यांचे हलाखीचे बालपण, शिक्षणासाठी केलेली धडपड, निसर्गाची असणारी ओढ आणि त्याच ओढीतून कृषिक्षेत्रात त्यांनी घडवलेली क्रांती हा प्रवास वाचकांपर्यंत पोहोचवणारे आणि निसर्गाशी एकरूप होऊन जगायला शिकवणारे पुस्तक म्हणजे एक होता कार्व्हर. ज्येष्ठ साहित्यिका वीणा गवाणकर लिखित आणि राजहंस प्रकाशन प्रकाशित या पुस्तकाची पन्नासावी आवृत्ती शनिवारी ज्येष्ठ साहित्यिका वीणा गवाणकर यांच्या निवासस्थानी प्रकाशित करण्यात आली. यावेळी या छोटेखानी प्रकाशन सोहळ्याला राजहंस प्रकाशनचे संचालक व संपादक दिलीप माजगावकर, राजहंस प्रकाशनचे संपादक सदानंद बोरसे, ज्येष्ठ कलादिग्दर्शक विकास गायतोंडे, वीणा गवाणकर यांचे पती चंद्रकांत गवाणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते..श्री.ग. माजगावकर यांच्या माणूस या दिवाळी अंकात ज्येष्ठ साहित्यिका वीणा गवाणकर यांनी जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरवर लिहिलेल्या हस्तलिखितापासून या पुस्तकाचा प्रवास सुरु झाला. ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांच्यसह दर्दी वाचकांनी केलेल्या लेखाच्या कौतुकानंतर एक होता कार्व्हर हे पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आणि १९८१ साली अवघी १५ रुपये किंमत असणारी पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर या पुस्तकाला वाचकांचा इतका उदंड प्रतिसाद दिला कि गवाणकर यांना वाचकांनी लिहून पाठवलेल्या पत्रांचे एक बुकलेट तयार करण्यात आले. तसेच २००१ साली दूरचित्रवाणीवर प्रकाशित करण्यात आलेले त्याकाळापर्यंतचे एक होता कार्व्हर हे पहिले पुस्तक ठरले. विशेष म्हणजे, या यशानंतर लेखिका आणि प्रकाशकांनी रॉयल्टीमधील प्रत्येकी अडीच टक्के रक्कम सामाजिक संस्थांना दान करण्याचा एक नवा आदर्शही घालून दिला.जवळपास ४५ वर्षांचा प्रवास पूर्ण केलेल्या या पुस्तकाची पन्नासावी आवृत्ती काल ज्येष्ठ साहित्यिका वीणा गवाणकर यांच्या वसईतील 'राधा' या निवासस्थानी प्रकाशित करण्यात आली. .जुनी ओळख आणि निर्सार्गाशी, मातीशी असणारे नाते कायम ठेवत नव्या रूपात एक होता कार्व्हर वाचकांच्या भेटीला आले आहे. पुण्याचे चित्रकार राजू देशपांडे यांनी या आवृत्तीला नवे रूप दिले आहे. या नव्या आवृत्तीत अगदी पहिल्यांदाच राजहंसचे प्रकाशनचे संपादक दिलीप माजगावकर यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच राजहंसचे संपादक शिरीष सहस्रबुद्धे यांनी जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरला लिहिलेले अनौपचारिक पत्र हे या नव्या आवृत्तीचे विशेष आकर्षण आहे. पुस्तकाच्या पन्नासाव्या आवृतीच्या प्रकाशानाबाबत बोलताना संपादक दिलीप माजगावकर म्हणतात कि, "पन्नासावी आवृत्ती ही खूप दुर्मिळ गोष्ट आहे. त्यामुळे लेखिकेला आपण स्वतः जाऊन ते पुस्तक देणं ही खूप खास गोष्ट आहे. लेखकाला त्याचं पुस्तक अचानक आलं कि जो आनंद त्याच्या चेहऱ्यावर दिसतो; तो बघायला मला आवडतो. त्यामुळे बरीच वर्षे मी लेखकांना काही न सांगता अचानक त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना पुस्तकं दिली आहेत. अशा पद्धतीने पुस्तक पाहिलं कि लेखकाला आपलं मूल पाहिल्यासारखा आनंद होतो आणि तो आनंद मला घ्यावासा वाटतो.".यावेळी राजहंसचे संपादक सदानंद बोरसे यांनी या पुस्तकाचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले की, अध्यात्मिक परंपरेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्ञानेश्वरी किंवा तुकारामाच्या गाथेचं जे स्थान आहे. तेच स्थान वैज्ञानिक क्षेत्रात किंवा इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्व्हरने गेल्या तीन पिढ्यांना दिलं आहे. माझी कल्पना होती कि हे पुस्तक मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात येईल. पण एप्रिल महिन्यातच ही आवृत्ती प्रकाशित झाल्याने हे मला सर्वार्थाने आनंदाचा धक्का आश्चर्याचा धक्का देणारं होतं, अशा शब्दात वीणा गवाणकर यांनी आनंद व्यक्त केला.