भाजपमध्ये केलं, तेवढ्याच निष्ठने राष्ट्रवादीचं काम करेल; काय म्हणाले एकनाथ खडसे?

मुंबई : भाजपचे खान्देशातील नेते एकनाथ खडसे यांनी आज, मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी त्यांनी अत्यंत खुमासदार शैलीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. भाजपसोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश का करत आहे, याचाही खुलासा त्यांनी या भाषणात केला.

आणखी वाचा - एका कारणाने एकनाथ खडसे यांना गमववावं लागलं मुख्यमंत्रीपद

Maharashtra: Eknath Khadse joins NCP (Nationalist Congress Party), in presence of party chief Sharad Pawar in Mumbai. pic.twitter.com/43aKjIpCmW

— ANI (@ANI) October 23, 2020