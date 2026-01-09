मुंबई

Eknath Shinde: मालक समजणाऱ्यांना हटवा: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गणेश नाईकांवर टीका, गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही !

political power misuse issue in maharashtra: नवी मुंबईच्या विकासासाठी शिंदे यांची आक्रमक भूमिका
Maharashtra Politics Heats Up as Shinde Takes Swipe at Ganesh Naik

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वाशी/नेरूळ: नगरविकास विभाग माझ्याकडे असून नवी मुंबईच्या विकासाला पैसे कमी पडू देणार नाही. परंतु जे नवी मुंबईला स्वतःचे मालक समजतात अशांना पायउतार करा, असे आवाहन करीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यावर अप्रत्यक्षरित्या टीका केली. नवी मुंबईतील स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले.

