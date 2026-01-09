Eknath Shinde: मालक समजणाऱ्यांना हटवा: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गणेश नाईकांवर टीका, गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही !

वाशी/नेरूळ: नगरविकास विभाग माझ्याकडे असून नवी मुंबईच्या विकासाला पैसे कमी पडू देणार नाही. परंतु जे नवी मुंबईला स्वतःचे मालक समजतात अशांना पायउतार करा, असे आवाहन करीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यावर अप्रत्यक्षरित्या टीका केली. नवी मुंबईतील स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले. .Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!.नवी मुंबई शिवसेनेतर्फे आज (ता. ८) बेलापूर विधानसभा मतदारसंघात उमेदवारांच्या प्रचारासाठी रॅलीचे आयोजन केले होते. या रॅलीत एकनाथ शिंदे बेलापूरपासून ते वाशीपर्यंत सहभागी झाले होते. या प्रसंगी शिंदे यांनी बेलापूर येथील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी रॅलीदरम्यान नवी मुंबईतील भाजपच्या नेत्यांचे नाव न घेता टीका केली..आपण जनतेचे सेवक आहोत. मालक नाहीत. गेले अनेक वर्षे स्वतःला मालक समजून नवी मुंबईत भ्रष्टाचार केला आहे. विकासाचा अजेंडा राबवण्याऐवजी स्वार्थाचा अजेंडा राबवला आहे. अशी घणाघाती टीका शिंदे यांनी केली. शिवसेनेच्या या रॅलीची बेलापूर येथून सुरुवात होत, वाशी येथे तिचा समारोप झाला..पुन्हा लाडक्या बहिणींना सादकोणीही आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद पडू देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. ही योजना आपण सुरू केली असून बहिणींना लाखोपती करणार. ज्या उमेदवारांच्या मागे महिला, त्या उमेदवाराचा निवडणुकीत नंबर पहिला, अशी घोषणाही त्यांनी केली..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही !ही निवडणूक पारदर्शक आणि दहशतविरहीत व्हायला हवी. कोणाची गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असे वक्तव्य शिंदे यांनी पोलिसांना उद्देशून केले. आपल्याकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभाग असल्याचा पुनरुच्चार करीत शहराच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुर्निविकास, कल्स्टर योजना, पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ही निवडणूक फक्त मतदानापुरती मर्यादित नसून आता नवी मुंबईच्या विकासाचा फैसाला करणारी ठरणार असल्याचे िशंदे म्हणाले. या रोड शोमध्ये खासदार नरेश म्हस्के, उपनेते विजय नाहटा व शिवसेनेचे उमेदवार सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.