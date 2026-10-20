मुंबई

Eknath Shinde : "शेतकऱ्यांच्या लेकींच्या लग्नाचा सर्व खर्च आमचा"; दसरा मेळाव्यातून एकनाथ शिंदेंची सर्वात मोठी घोषणा!

राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि कडकडीत संकटात असलेल्या बळीराजासाठी शिवसेनेने एक मोठी पावले उचलली आहेत.
Direct orders to MPs and MLAs to help drought-affected farmers.

Direct orders to MPs and MLAs to help drought-affected farmers.

Sakal

विनयन वाघमारे
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सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळ आणि हवामानातील बदलांमुळे शेतकरी वर्गाचे हाल सुरू आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत, गोरेगावच्या नेस्को केंद्रात पार पडलेल्या दसरा मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केवळ राजकीय टीका-टिप्पणी न करता प्रत्यक्ष मदतीचा हात पुढे करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला आहे.

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