Eknath Shinde : "शेतकऱ्यांच्या लेकींच्या लग्नाचा सर्व खर्च आमचा"; दसरा मेळाव्यातून एकनाथ शिंदेंची सर्वात मोठी घोषणा!

सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळ आणि हवामानातील बदलांमुळे शेतकरी वर्गाचे हाल सुरू आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत, गोरेगावच्या नेस्को केंद्रात पार पडलेल्या दसरा मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केवळ राजकीय टीका-टिप्पणी न करता प्रत्यक्ष मदतीचा हात पुढे करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला आहे. .Dasara Melava : दसरा मेळाव्यात राजकीय रणसंग्राम; मनोज जरांगे आणि रामदास कदम यांच्यातील वाद विकोपास!.शेतकऱ्यांच्या लेकींच्या विवाहाचा संपूर्ण भार पक्षावरज्या शेतकऱ्यांच्या घरात मुलींच्या विवाहाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्या सर्व लेकींच्या लग्नाचा खर्च आणि आयोजन शिवसेना करणार असल्याचे शिंदेंनी जाहीर केले.या घोषणेची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी पक्षाच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना आपापल्या भागातील विवाहयोग्य मुलींच्या नावांची यादी तयार करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.दुष्काळामुळे यंदा बळीराजाची दिवाळी काळी होऊ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत गरज पडल्यास मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.."आम्हाला पक्षाचे संख्याबळ वाढवून एकनाथ शिंदेंना पुन्हा सिंहासनावर बसवायचे आहे"; शिवसेनेच्या नेत्यांचे मोठे विधान!.विरोधकांना कामातून चोख प्रत्युत्तरविरोधकांच्या टीकेचा समाचार घेताना, संकटकाळात कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मदतीचा ओघ कसा वाढवला पाहिजे, याचे उदाहरण त्यांनी दिले.दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शिधा वाटप सुरू असून, याआधीही महिला आणि मुलींसाठी शिलाई मशिनी तसेच सायकलींच्या वित्ताचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.अडचणीच्या काळात आपल्या राज्यातील कोणत्याही सामान्य नागरिकाला आणि शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी या मेळाव्यातून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.