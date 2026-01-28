मुंबई

Ajit Pawar Death: माझा मोठा भाऊ गेला..., भावपूर्ण शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हळहळले

Eknath Shinde On Ajit Pawar Death: अजितदादांच्या अपघाती निधनाची बातमी अविश्वसनीय आहे. ते केवळ सहकारी नसून माझे चांगले मित्रही होते. भावपूर्ण शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या अपघाती निधनाची बातमी अविश्वसनीय आणि धक्कादायक आहे. ते माझ्यापेक्षा अनुभवाने आणि वयानेही मोठे होते. त्यांच्या निधनाने माझा मोठा भाऊ गेल्याची भावना माझ्या मनात आहे. महाराष्ट्रासाठी आजचा काळा दिवस असून एक दूरदर्शी, स्पष्टवक्ता आणि अतिशय अभ्यासू नेता आपण गमावला आहे. महायुती सरकारमधले ते केवळ माझे सहकारी नव्हते तर माझे चांगले मित्रही होते. त्यांचं अकाली जाणं जीवाला चटका लावणारं आहे अशा भावपूर्ण शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

