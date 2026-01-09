Mumbai Election Campaign : प्रचारासाठी गर्दीचा भाव वधारला! तासाभराच्या घोषणांसाठी मोजावे लागतायत १,००० रुपये!

- बापू सुळेमुंबई : मुंबईत निवडणूक प्रचार जोर धरू लागलेला असतानाच आता प्रचार महागल्याचे समोर आले आहे. प्रचार फेरी, कॉर्नर सभा, रोड शो करायचा म्हटलं की गर्दी हवीच. गर्दी नसेल तर फ्लॉप शो होतो. त्यामुळे विभागातील मतदार, कार्यकर्त्यांवर जास्त विसंभून न राहता उमेदवारांनी आता ३०-४० पुरुष-महिला आपल्या बखोटीलाच ठेवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. .चहा, नाश्त्याबरोबरच ८००-१,००० रुपये दिवसभराचे मानधन द्यावे लागत आहे. ही हक्काची गर्दी हाताशी असल्याने प्रचार फेरी, रोड शो वेळेत सुरू करणे शक्य असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक रिंगणात शिवसेना-भाजप महायुती, शिवसेना-मनसे युती, काँग्रेस-वंचित आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, एमआयएम अशा प्रमुख पक्षांबरोबरच अपक्ष उमेदवार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे प्रभागात आपल्याला कसा चांगला प्रतिसाद आहे, प्रचार फेरीला गर्दी होत आहे हे दाखवावे लागत आहे..लोकसभा-विधानसभेवेळी ५००-६०० रुपये हजरी दररोज द्यावी लागत होती. मात्र आता उमेदवार जास्त झाल्याने मागणी वाढली आहे. त्यामुळे त्यांना द्याव्या लागणारे पैसेही वाढले आहेत. पैसे देऊन आणल्या जाणाऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या समाज घटकांतील महिलांना जास्त पसंती दिली जात आहे..चहा-नास्ता हवाचसकाळची प्रचार फेरी साडेदहाच्या सुमारास सुरू होते. त्यामुळे सुरुवातीला चहा-नास्ता आणि प्रचार फेरी संपल्यानंतर चहाची व्यवस्था करावी लागते. तसेच सायंकाळी चार वाजताच चहा आणि नाश्ता द्यावा लागतो..आधी पैसे जमासंबंधित लोकांच्या गटाचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीकडे सकाळीच पैसे द्यावे लागत आहेत. सध्या तरी त्यांना नाराज करून चालणार नसल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.सकाळी ९.३० ते दुपारी १ पर्यंत प्रचार फेरीसायंकाळी ४ ते ७ पर्यंत प्रचार फेरी, कॉर्नर सभासकाळी चहा-नास्ता (वडापाव, पोहे, इडली).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.