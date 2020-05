उद्धव ठाकरेंसाठीची 'ती' गोड बातमी अखेर आली....

मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागतोय की काय अशी परिस्थिती महाराष्ट्राच्या राजकीय परिघात चर्चा होती. ऐन कोरोनाच्या संवेदनशील परिस्थितीत महाराष्ट्रात राजकीय गरमगरमी पाहायला मिळाली. मात्र आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी चांगली बातमी समोर येतेय. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज सकाळी हा निर्णय घेण्यात आलाय.

Election Commission of India (ECI) grants permission for holding elections to the Legislative Council (MLCs) in Maharashtra. The necessary guidelines will need to be ensured for safety against #COVID19 during the elections pic.twitter.com/teikSwVdyi

— ANI (@ANI) May 1, 2020