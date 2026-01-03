Municipal Election: महापालिका निवडणुकीत खेळीमेळी की खेळी? बिनविरोध विजयांमागचं सत्य आयोग शोधणार; अहवाल मागवला, आता चौकशी होणार!

महाराष्ट्रातील २९ नगरपालिकांमध्ये २,८६९ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. ३३,६०६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. ६६ नगरसेवक आधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत सर्वाधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. .निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात नऊ वर्षांनी महापालिका निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष विजयासाठी सज्ज झाले आहेत. काही ठिकाणी युती झाल्या आहेत तर काही ठिकाणी स्वतःला मित्रपक्ष म्हणवणारे पक्षही एकमेकांशी भिडत आहेत. मात्र निवडणूक निकाल येण्यापूर्वीच राज्यात ६८ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. .BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं....बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या या मोठ्या संख्येने खळबळ उडाली आहे. बहुतेक विजयी हे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. या घटनांवर विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे. सत्ताधारी पक्षानेही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या नगरपालिकांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यांच्याकडून अहवाल मागवले आहेत. त्यांनी बिनविरोध निवडणुकांबाबत सविस्तर अहवाल द्यावा. .उमेदवारांनी त्यांचे उमेदवारी अर्ज कधी मागे घेतले? त्यांच्यावर कोणत्याही दबावाखाली होते का? त्यांना आमिष दाखवण्यात आले होते का? की त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणण्यात आला होता? राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने अहवाल मागवला आहे. .अधिकाऱ्याने सांगितले की, अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि त्याची तपासणी केल्यानंतरच निवडणूक आयोग बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे अधिकृतपणे जाहीर करेल. मुंबईतील कुलाबा येथील तीन वॉर्डमध्ये उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि आम आदमी पक्षाने केला आहे. निवडणूक अधिकारी, निवडणूक प्रभारी आणि पोलीस आयुक्तांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे..महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी? अखेर तारीख आली समोर, राजकीय हालचालींना वेग.भाजप नेते आणि राज्यमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, "या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. स्थानिक मुद्द्यांवर आमच्या उमेदवारांना पाठिंबा मिळाला. इतर उमेदवारांनीही त्यांना पाठिंबा दिला. म्हणूनच ते बिनविरोध निवडून आले. महाआघाडीचे अधिक सदस्य का सामील झाले? आमचे नगरसेवक आणि दोन इंजिन असलेले सरकार विकासाच्या राजकारणाकडे नेईल. स्थानिक लोकांना आणि विरोधी उमेदवारांना हे कळले आहे. म्हणूनच त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला.".ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात असे नाही की कोणी दुसऱ्यावर उमेदवारी मागे घेण्यासाठी दबाव आणतो. महाराष्ट्र हे एक प्रगतीशील राज्य आहे. ज्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले त्यांनी विकासाच्या मुद्द्यावर अर्ज मागे घेतले. हे एक चांगले पाऊल आहे. राज्यात अशी पावले उचलली पाहिजेत. यामुळे विकासाला गती मिळेल. खासदार संजय राऊत यांनी यावर हल्लाबोल केला आहे. .राजकीय वाद, चौकशी, आरोपांचा मागोवा... महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला डीजीपी रश्मी शुक्ला निवृत्त; वाचा वादांनी वेढलेला कार्यकाळ.संजय राऊत म्हणाले की, "हे ६६ उमेदवार बिनविरोध कसे निवडून आले हे सर्वांना माहिती आहे. समान वेतन, समान दंडाचा एक नवीन पॅटर्न उदयास आला आहे. त्याचेच हे परिणाम आहेत. मनसेचे मनोज घरत यांना दिलेली रक्कम खूप मोठी आहे. किती रक्कम आहे यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही." अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख शेवटच्या दिवशी दुपारी ३ वाजेपर्यंत होती, परंतु निवडणूक आयोगाला मागील अंतिम मुदतीला मागे टाकून उशिरा अर्ज मागे घेतले असले तरी ते स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.