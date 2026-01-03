मुंबई

Municipal Election: महापालिका निवडणुकीत खेळीमेळी की खेळी? बिनविरोध विजयांमागचं सत्य आयोग शोधणार; अहवाल मागवला, आता चौकशी होणार!

Election Commission Investigate Unopposed Candidate: महाराष्ट्र महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीची चौकशी निवडणूक आयोग करणार असल्याचे समोर आले आहे.
Election Commission Investigate Unopposed Candidate

Election Commission Investigate Unopposed Candidate

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील २९ नगरपालिकांमध्ये २,८६९ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. ३३,६०६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. ६६ नगरसेवक आधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत सर्वाधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
election
Election Commission
Municipal election
State Election Commission
Maharashtra State Election Commission

Related Stories

No stories found.