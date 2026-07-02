मुंबई

Navi Mumbai News : पावसाच्या पाण्यात उतरला विद्युतप्रवाह, शॉक लागताच २ विद्यार्थीनी रस्त्यातच पडल्या; महापौर आणि MSEBचे एकमेकांकडे बोट

नेरूळ येथील एल.पी. ब्रिज येथून पायी चालत जाणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींना पावसाच्या पाण्यात उतरलेल्या विद्युत प्रवाहाचा जोरदार धक्का लागल्याची घटना बुधवारी (ता. १) घडली.
school girl rainwater electric shock nerul wide image

school girl rainwater electric shock nerul wide image

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई - नेरूळ येथील एल.पी. ब्रिज येथून पायी चालत जाणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींना पावसाच्या पाण्यात उतरलेल्या विद्युत प्रवाहाचा जोरदार धक्का लागल्याची घटना घडल्याने बुधवारी (ता. १) दुपारी घडली. वाहतूक पोलिसांनी व एका रिक्षाचालकाने वेळीच या दोन्ही विद्यार्थिनींची सुटका करून त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याने त्यांचे प्राण वाचले.

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