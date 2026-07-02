Navi Mumbai News : पावसाच्या पाण्यात उतरला विद्युतप्रवाह, शॉक लागताच २ विद्यार्थीनी रस्त्यातच पडल्या; महापौर आणि MSEBचे एकमेकांकडे बोट

नवी मुंबई - नेरूळ येथील एल.पी. ब्रिज येथून पायी चालत जाणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींना पावसाच्या पाण्यात उतरलेल्या विद्युत प्रवाहाचा जोरदार धक्का लागल्याची घटना घडल्याने बुधवारी (ता. १) दुपारी घडली. वाहतूक पोलिसांनी व एका रिक्षाचालकाने वेळीच या दोन्ही विद्यार्थिनींची सुटका करून त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याने त्यांचे प्राण वाचले..या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या दोन्ही विद्यार्थिनींची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांना पुढील उपचारासाठी वाशी येथील रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. शुभांगी सुभाष बलखंडे (वय १७, रा. गांधीनगर, तुर्भे एमआयडीसी) आणि उज्ज्वला लक्ष्मण वाघ (वय १९, रा. शिरवणे गाव, सेक्टर-१) अशी या दोघींची नावे आहेत. दोघी बेलापूर येथील पीपल्स एज्युकेशन स्कूलमध्ये इयत्ता बारावीत शिक्षण घेत आहेत. दोघींची वाहतूक पोलिसांनी आणि एका रिक्षाचालकाने जीवाची पर्वा न करता तत्काळ धाव घेत त्यांची विद्युत प्रवाहातून सुटका केली..महापौरांचे एमएसईबीवर ताशेरेमहापौर सुजाता पाटील यांनी डी. वाय. पाटील रुग्णालयात जाऊन जखमी विद्यार्थिनींची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत एमएसईबीच्या निष्काळजीमुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप केला..कठोर कारवाईतुर्भे - महापौर सुजाता पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. पाटील यांनी नेरूळ येथील दुर्घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतलामहावितरणचे स्पष्टीकरणसहाय्यक विद्युत निरीक्षक सोनवणे यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. संबंधित जबाबदारी पालिकेकडे असून आवश्यक कार्यवाही नवी मुंबई महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत करण्यात येत आहे, असे स्पष्टीकरण महावितरणतर्फे करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.