मुंबई

Electricity Supply: २२ तास विजेचा खोळंबा, कल्याणकरांचे हाल

Kalyan Power Cut: कल्याण पश्चिमेत वीजवाहिनीत अचानक झालेल्या बिघाडामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला. तब्बल २२ तास वीजपुरवठा बंद असल्यामुळे येथील नागरिकांनी महावितरणविरोधात संतोष व्यक्त केला.
electricity
electricity sakal
सकाळ वृत्तसेवा
कल्याण : कल्याण पश्चिमेतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते पुष्पराज हॉटेल मार्ग परिसरातील व्यापारी भाग गुरुवारी (ता. ४) सायंकाळपासून तब्बल २२ तास अंधारात बुडाला होता. वीजवाहिनीत अचानक झालेल्या बिघाडामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला. हा पुरवठा शुक्रवार दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुरळीत झाला नव्हता.

Mumbai
mahavitaran
Electricity
Electricity Cutting

