पालघर प्रकरणातील २३ आरोपींना ठेवण्यात आलेलं वाडा पोलिस ठाणेच बंद करायची आली वेळ, कारण...

मुंबई : पालघरमधील गडचिंचचे गावातील साधू मारहाण आणि हत्या प्रकरण अजूनही ताजं आहे. अशातच या प्रकारांतील २३ आरोपीना वाडा पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आलं होतं. यापैकी १७ आरोपींची स्वॅब तपासणी केली गेली. धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी ११ आरोपी हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. तर यांच्यातील सहा जणांचे कोरोना रिपोर्ट अजून आलेले नाहीत. पालघर साधू मारहाण आणि हत्या प्रकरणातील एका आरोपीची कोरोना चाचणी २ मे रोजीच पॉझिटिव्ह आली होती. हा आरोपी वाडा भागात आढळून आलेला पहिला कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण होता. यानंतर आता तब्बल जणांची टेस्ट करण्यात अली आहे. त्यापैकी ११ जण पॉझिटिव्ह तर उर्वरित सहा जणांचे कोरोना रिपोर्ट येणं अद्याप बाकी आहे . BIG NEWS - सुशांतच्या आत्महत्येच्या चौकशीबाबत गृहमंत्र्यांनी दिली मोठी माहिती... दरम्यान आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घ्यावयाची खबरदारी म्हणून वाडा पोलिस ठाणे दोन दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या पोलिस स्टेशनला लागूनच एक तहसील कार्यालय आहे. हे कार्यालय देखील आता पुढील २ दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान एकत्र ११ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं उघड झाल्यानंतर आता या परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलंय. पालघर साधू मारहाण आणि हत्या प्रकरणात पोलिसांकडून शंभरहून अधिकांना आरोपी म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. या प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळलेली पाहायला मिळाली होती. eleven accused in palghar sadhu lynching case are covid positive vada police station shut for 2 days

Web Title: eleven accused in palghar sadhu lynching case are covid positive vada police station shut for 2 days