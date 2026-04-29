घर नाही, पाणी नाही… तरीही एल्फिन्स्टन पूल बाधितांवर स्थलांतराचा तगादा! पुनर्वसनावरून वाद पेटला

Elphinstone Bridge Construction: १२५ वर्ष जुना एल्फिन्स्टन पूल तोडण्यात आला असून या पूल लागतच्या इमारतींचा पुनर्वसनाबाबत तोडगा निघाला नाही. मात्र अशातच पूल बाधितांवर स्थलांतराचा तगादा लावला जात आहे.
मुंबई : मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील परळ आणि प्रभादेवीला जोडणारा १२५ वर्ष जुना ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पूल तोडण्यात आला आहे. पण पूल लागतच्या इमारतीच्या पुनर्वसनाबाबत अद्याप तोडगा निघाला नाही. रहिवाशांना दिलेल्या दोन पर्यायापैकी एकीकडे पाणी नाही तर दुसरीकडे नूतनीकरण बाकी आहे, असे असताना एमएमआरडीएने घरे खाली करण्याचा तगादा लावला आहे. त्यामुळे रहिवाशी आक्रमक झाले असून त्यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच येत्या ३१ पर्यंत स्थलांतर करण्यास मुदत देण्याची मागणी केली आहे.

