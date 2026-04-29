घर नाही, पाणी नाही… तरीही एल्फिन्स्टन पूल बाधितांवर स्थलांतराचा तगादा! पुनर्वसनावरून वाद पेटला

मुंबई : मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील परळ आणि प्रभादेवीला जोडणारा १२५ वर्ष जुना ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पूल तोडण्यात आला आहे. पण पूल लागतच्या इमारतीच्या पुनर्वसनाबाबत अद्याप तोडगा निघाला नाही. रहिवाशांना दिलेल्या दोन पर्यायापैकी एकीकडे पाणी नाही तर दुसरीकडे नूतनीकरण बाकी आहे, असे असताना एमएमआरडीएने घरे खाली करण्याचा तगादा लावला आहे. त्यामुळे रहिवाशी आक्रमक झाले असून त्यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच येत्या ३१ पर्यंत स्थलांतर करण्यास मुदत देण्याची मागणी केली आहे..एल्फिन्स्टन पूल तोडकाम करण्यासाठी रस्ते वाहतूक बंद केली होती तेव्हा रहिवाशांनी आधी पुर्नवसन करा नंतरच तोडकाम करा असे सांगत आंदोलन केले होते. मात्र वारवर आंदोलन त्यानंतर बैठकांनंतर तोडगा निघाला. मरिनो हाऊस आणि प्रियदर्शनी इमारत येथे रहिवाश्याना राहण्यासाठी घरे देण्यात आली. हे घरे दिल्यानंतर रहिवाशांना २७ एप्रिल रोजी घरे खाली करण्यासाठी मुदत दिली होती. परंतु मरिनो हाऊस इमारतीमध्ये पाण्याची सोय नाही तर प्रियदर्शनी येथे एमएमआरडीएने दिलेली घर हे फार दिवस बंद होती त्यामुळे सदर घरांची डागडुजी करावी लागत आहे. तसेच अनेक ठिकाणी गळती होत असल्याकारणाने तेथे डागडुजीची कामे करावी लागत आहेत..स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, सायन येथे घरे देण्यात आली होती पण त्या इमारतीत लिफ्ट बंद होती. मरिनो हाऊस आणि प्रियदर्शनी येथे रहिवाशांना घरे देण्यात आली आहेत. एमएमआरडीएने घराच्या बदल्यात घर देणे अपेक्षित होते मात्र त्यांनी या घरांसाठी पैसे देण्यास सांगितले आहेत. घराच्या आकारानुसार २२ ते ४० लाख रुपये भरावे लागणार आहे. या पैशाची जुळवाजुळव करताना रहिवाशाना अडचणी येत आहेत. त्यात जुने घर रिकामे करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. येथे दुकानदारानाही दुकानाच्या बदल्यात घरे दिली आहेत. कोणाला पैसे मिळत नाही , कर्ज घेण्यास अडचणी आहेत ..एमएमआरडीएचे अधिकारी हाजी नूरानी चाळीत घरी खाली करायला आले होते. त्यांना आम्ही रहिवाशांनी मरिनो हाऊस मध्ये पाणी न येण्याची आम्ही रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांना तक्रार केली व प्रियदर्शनी मध्ये घरे नुतीनीकरण बाकी आहे आम्ही रहिवाशांनी एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना ३० मे २०२६ तपर्यंत वेळ मागितला आहे. वेळ वाढवून मिळाला नाही तर हाजी नुरानी चाळीतील रहिवाशी आंदोलन करू व आम्ही घरे खाली करणार नाही.- मुनाफ ठाकूर , स्थानिक रहिवासी.