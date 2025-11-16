मुंबई

Mumbai News: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडकामात हादऱ्यांची तीव्रता मोजणार, एमएमआरडीएकडून व्हीजेटीआयची नियुक्ती

Elphinstone Bridge Construction: एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम सुरू असून यादरम्यान इमारतींना बसणाऱ्या हादऱ्यांची तीव्रता मोजण्यासाठी एमएमआरडीएकडून व्हीजेटीआयची नियुक्ती करण्याच आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एमएमआरडीएकडून एल्फिन्स्टन येथे रेल्वे क्राॅसिंगवर डबलडेकर पूल उभारला जाणार आहे. त्यासाठीच्या पायलिंगचे काम सुरू झाल्याने पुलालगतच्या इमारतींना हादरे बसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पायलिंग करतेवेळी इमारतींना बसणाऱ्या हादऱ्यांची तीव्रता मोजण्यासाठी एमएमआरडीच्या कंत्राटदाराने व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार त्यांनी कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली आहे.

