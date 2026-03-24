मुंबई

प्रीपेड वीजबिल वसुलीची ‘सरकारी एन्ट्री’! वीजजोडण्या बदलण्यास ऊर्जा विभागाची मंजुरी

Electricity Supply: ऊर्जा विभागाने सरकारी मार्गाने प्रीपेड देयक प्रणाली सुरू केली आहे. याअंतर्गत सर्व सरकारी कार्यालयांमधील वीजजोडण्या प्रीपेडमध्ये बदलण्यास ऊर्जा विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बापू सुळे

मुंबई : राज्यभरातील वीज ग्राहकांकडून महावितरणच्या स्मार्ट मीटरला कडाडून विरोध होत असताना, ऊर्जा विभागाने आता ‘सरकारी’ मार्गाने प्रीपेड देयक प्रणाली सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. स्मार्ट मीटर लागलेल्या सर्व सरकारी कार्यालयांमधील वीजजोडण्या १ एप्रिलपासून प्रीपेडमध्ये बदलण्यास ऊर्जा विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच सरकारी ग्राहकांपासून सामान्य ग्राहकांपर्यंत प्रीपेड मीटर पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

