Mumbai Municipal Election : महायुतीच्या यशाचा अंदाज! ‘एक्झिट पोल’चा कल; ‘मविआ’ला धक्का शक्य

राज्यातील २९ पैकी बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपप्रणित महायुतीचा झेंडा फडकेल.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - राज्यातील २९ पैकी बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपप्रणित महायुतीचा झेंडा फडकेल, असा अंदाज विविध मतदानोत्तर कल चाचण्यांमधून (एक्झिट पोल) समोर आला असून, या अंदाजांनुसार महाविकास आघाडीमधील पक्षांचा सुपडासाफ होणार आहे.

