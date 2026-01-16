Mumbai Municipal Election : महायुतीच्या यशाचा अंदाज! ‘एक्झिट पोल’चा कल; ‘मविआ’ला धक्का शक्य

मुंबई - राज्यातील २९ पैकी बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपप्रणित महायुतीचा झेंडा फडकेल, असा अंदाज विविध मतदानोत्तर कल चाचण्यांमधून (एक्झिट पोल) समोर आला असून, या अंदाजांनुसार महाविकास आघाडीमधील पक्षांचा सुपडासाफ होणार आहे..सर्वच महापालिकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांची सरशी होण्याची शक्यता दिसत असून मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या महापालिकांवर भाजपची एक हाती सत्ता येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.‘साम’च्या सर्वेक्षणानुसार, मुंबईत २५ वर्षानंतर शिवसेनेची सत्ता जाऊन भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांच्या हातात मुंबई महापालिकेच्या चाव्या जाण्याची शक्यता आहे. ‘साम’च्या एक्झिट पोलमध्येही महायुतीच्या बाजूने जनमत असल्याचे दिसले. त्यात मुंबईत महायुतीला १२२ जागा मिळतील..भाजप ८४, शिवसेना ३५, शिवसेना (यूबीटी) ६५ आणि मनसेला १० जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. या पोलमध्ये काँग्रेस-वंचित आघाडीला २३ जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) पक्षाला दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला तीन जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.पुण्यामध्ये भाजप ७०, शिवसेना १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस ५५, काँग्रेस आठ, शिवसेना (यूबीटी) पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) १० आणि मनसे ला २ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजप ७०, शिवसेना पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस ४२, मनसे दोन, शिवसेना (यूबीटी) दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) सात जागा जिंकण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..‘डीव्ही’च्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत भाजप आणि शिवसेनेला १०७ ते १२२ जागा मिळू शकतात, तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीला ६८ ते ८७ जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्याशिवाय काँग्रेस-वंचित आघाडीला १८ ते २५ जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन ते चार जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.अपक्ष, समाजवादी पक्ष, एमआयएम यांना आठ ते १५ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. मुंबई महापालिकेत एकूण २२७ जागा आहेत, त्यात बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी ११४ जागांची गरज आहे..‘जेव्हीसी’ एक्झिट पोलमध्येही महायुतीला १३८ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. ४२ जागा असलेल्या मुंबई उत्तर विभागात भाजपाला २७-२८ जागा मिळतील, त्याशिवाय शिवसेनेला सुमारे सात ते आठ जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.शिवसेना (यूबीटी) पक्षाला चार ते पाच जागांवर समाधान मानावे लागण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसलाही केवळ दोन ते तीन जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. या सर्व अंदाजांनुसार, मुंबईत सत्ता परिवर्तन होण्याची शक्यता वर्तवल्याने ठाकरे बंधू यांना मोठा झटका बसेल, असे चित्र आहे..महिला भाजपच्या बाजूने‘ॲक्सिस माय इंडिया’च्या सर्वेक्षणानुसार, भाजपला ४० टक्के पुरुष, ४४ टक्के महिलांनी पसंती दाखवली. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीला ३३ टक्के पुरुष आणि ३१ टक्के महिलांनी मतदान केल्याचा अंदाज आहे. काँग्रेसला १३ टक्के महिला आणि पुरुष मते मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.