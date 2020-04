मंत्रालय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! वाचा २० एप्रिलपासून सुटणाऱ्या अतिरिक्त बसेसची लिस्ट...  

मुंबई : सोमवार (ता.20)पासून मंत्रालय, मुंबई महानगरपालिका आणि इतर अत्यावश्यक सेवेवर काम करणाऱ्यां विभागात 30 टक्के कर्मचारी, अधिकारी उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. लाॅकडाऊऩच्या काळास सुरू असलेल्या नियोजीत फेऱ्यांच्या व्यतिरिक्त मंत्रालय आणि इतर ठिकाणांसाठी सुमारे 22 बसेसच्या सुमारे 100 फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने सोमवारपासून संचारबंदी थोडी शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामूळे शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याच्या सुचना दिल्या आहे. दरम्यान सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी एसटीच्या फेऱ्या सुरू आहे. मात्र, शासनाच्या प्रत्येक विभागात 30 टक्के कर्मचाऱ्यांची वाढ होणार असल्याने, एसटीच्या फेऱ्यांमध्ये सुद्धा वाढ करण्यात येणार आहे. Lockdown 2.0 सुरु राहणारच, पण 20 एप्रिलनंतर सुरु होणाऱ्या गोष्टींवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात... अशा सुटणार बसेस मुंबई विभाग पनवेल - मंत्रालय - 6

मंत्रालय - पनवेल - 6 ठाणे विभाग आसनगाव -मंत्रालय - 2

मंत्रालय - आसनगांव - 2

बदलापूर - मंत्रालय - 5

मंत्रालय - बदलापूर - 5

डोंबीवली - मंत्रालय - 5

मंत्रालय - डोंबीवली - 5

कल्याण - मंत्रालय - 5

मंत्रालय - कल्याण - 5

शहापूर - मंत्रालय - 3

मंत्रालय - शहापूर - 3

मिरारोड - मंत्रालय - 3

मंत्रालय - मिरारोड - 3 पालघर विभाग विरार - मंत्रालय - 5

मंत्रालय- विरार - 5

पालघर - मंत्रालय - 5

मंत्रालय - पालघर - 5

वसई - मंत्रालय - 5

मंत्रालय - वसई - 5

नालासोपारा - मंत्रालय - 5

मंत्रालय - नालासोपारा - 5 extended lockdown list of extra buses that will start running from 20th april 2020

