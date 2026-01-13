मुंबई

शब्द उधार घेतो, लाव रे तो व्हिडीओ! फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंना त्यांच्याच व्हिडीओतून दिलं उत्तर, ३ मिनिटांचा VIDEO दाखवला

CM Devendra Fadnavis on Thackeray : शिवाजी पार्कवर झालेल्या महायुतीच्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं. यावेळी ठाकरे बंधूंच्याच जुन्या भाषणांचा व्हिडीओ त्यांनी दाखवला.
सूरज यादव
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त महायुतीची सोमवारी शिवाजी पार्कवर सभा झाली. या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंच्या सभेवर जोरदार हल्लाबेल केला. ठाकरे बंधूंच्या टीकेला त्यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून उत्तर दिलं. राज ठाकरे यांच्याच लाव रे तो व्हिडीओ या वाक्याचा आधार घेत फडणवीस यांनी टोला लगावला. मनसेच्या स्थापनेनंतर आतापर्यंत ठाकरे बंधूंनी एकमेकांवरच केलेल्या आरोपांचे एकत्रित व्हिडीओ फडणवीस यांनी शिवाजी पार्कवर दाखवले.

