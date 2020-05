व्हायरल झालेल्या 'या' अधिसूचना खोट्या, सरकारकडून स्पष्टीकरण

मुंबई- सध्या राज्यात लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरु आहे. हा टप्पा संपायला शेवटचे तीन दिवस बाकी आहेत. त्यातच राज्यात लॉकडाऊन 5.0 असेल का याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम असताना सोशल मीडियावर लॉकडाऊन संदर्भात राज्य शासनाची अधिसूचना असलेलं पत्रक व्हायरल होत आहे. यात लॉकडाऊनसंदर्भात काही नियम शिथिल करण्यात आल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. यावर राज्य सरकारनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या अधिसूचना राज्य शासनानं जारी केलेल्या नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्र शासन माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयानं आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन ही माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केलेल्या नाहीत.

It is observed that above copies of ‘notifications’ are in circulation in social media. The State Govt clarifies that these notifications are not issued by the Govt of #Maharashtra. pic.twitter.com/OqpA4VBtw4

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 27, 2020