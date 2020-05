फॉर्च्युन हॉटेलमधल्या भीषण आगीतून 'त्या' डॉक्टरांची सुटका

मुंबई- मेट्रो सिनेमा परिसरात असलेल्या हॉटेल फॉर्च्युनमध्ये आग लागण्याची घटना घडली आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास ही भीषण आग लागल्याची माहिती मिळतेय. सुदैवानं या आगीत जीवितहानी टळली आहे. या हॉटेलमध्ये जवळपास 25 डॉक्टरांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. या सर्व डॉक्टरांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं आहे. मेट्रो सिनेमा या चित्रपटगृहाजवळ हे फॉर्च्युन हॉटेल आहे. या हॉटेलमध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावर आगीचा भडका उडाला.

आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 5 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. काही तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आगीतून 25 डॉक्टरांची सुटका केली असून आग विझवण्यात जवानांना यश आलं आहे.

About 25 resident doctors who were at the hotel have been evacuated safely. Firefighting & rescue operations still underway: Mumbai Fire Brigade https://t.co/wlMpPd9zDd pic.twitter.com/SrTmH5SN1g

— ANI (@ANI) May 27, 2020