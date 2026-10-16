Raigad News: 'शेतकरी कर्जमुक्ती'ची तिसरी यादी जाहीर, रायगड जिल्ह्यातील एक हजार ३३४ लाभार्थी

अलिबाग : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील तिसऱ्या यादीतील एक हजार ३३४ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १० हजार ७५ लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत..निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पीककर्ज व पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित कर्जास दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे..Mumbai News: कुर्ला-ट्रॉम्बेतील झोपड्यांना मध्य रेल्वेच्या नोटिसा, ३० दिवसांचा अल्टिमेटम; नेमकं कारण काय?.या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, महाआयटीने तयार केलेल्या योजना पोर्टलवर रायगड जिल्ह्यातील बँकांनी १२ हजार ६८२ थकीत कर्जखात्यांची माहिती केली आहे. अपलोड महाआयटीने संगणकीय संस्करण करून सात हजार ३६७ शेतकऱ्यांची पहिली यादी, ११ सप्टेंबर रोजी एक हजार ३७४ शेतकऱ्यांची दुसरी यादी आणि सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी एक हजार ३३४ शेतकऱ्यांची तिसरी यादी प्रसिद्ध केली आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण १० हजार ७५ लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..थकबाकी असली तरीशेतकऱ्यांच्या कर्जथकबाकीची रक्कम ३१ मार्चची आहे. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च रोजीच्या कर्जथकबाकीची खातरजमा करून नजीकच्या आपले सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करावे. या यादीतील राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांच्या काही शेतकऱ्यांच्या कर्जथकबाकीची रक्कम ३१ मार्च रोजी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असली, तरी सरकारच्या धोरणानुसार ही सर्व कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत..Mumbai News: मुंबईकरांचं हॉटेलमध्ये खाणं पिणं महागणार, खाद्यपदार्थांच्या दरात १०-१५ टक्क्यांची वाढ, कधीपासून होणार लागू? .कर्जखात्यावर रक्कम जमायोजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी मृत झालेल्या तसेच वयोवृद्ध आणि बोटांच्या ठशांची नोंद होत नसलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने १९ ऑगस्ट रोजी मानक कार्यप्रणाली निर्गमित करण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.