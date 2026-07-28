Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीस प्राप्तिकराची अट, झिरो आयटीआर धारकाला दिलासा

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत शेती उत्पन्नाचे केवळ शून्य प्राप्तिकर विवरणपत्र (झिरो आयटीआर) दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बँक कर्ज किंवा इतर कायदेशीर कामांसाठी शून्य विवरणपत्र भरले असल्यास अशा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत एकदाही प्रत्यक्ष प्राप्तिकर भरलेला असल्यास संबंधित शेतकरी या योजनेसाठी पूर्णपणे अपात्र ठरेल, असे स्पष्टीकरण सहकार अन् पणन विभागाने दिले आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.राज्य शासनाने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना घोषित केली आहे. या योजनेच्या लाभासाठी अनेक अटी शर्ती घातल्या आहेत. यामध्ये 'प्राप्तिकरदाता' हा मुख्य निकष निश्चित केला आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये केवळ लगतच्या एक, दोन वर्षाच्या प्राप्तिकराची नोंद विचारात घेतली जात होती. .परंतु यावेळी प्रशासनाने २०१९-२० ते २०२५-२६ या तब्बल सहा वर्षांतील नोंदी तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दुष्काळ किंवा नापिकीच्या काळात दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन किंवा इतर पूरक व्यवसायांतून अधिक मिळवलेल्या उत्पन्नावर अथवा मालमत्तेच्या व्यवहारांवर ठराविक मयदिपेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवून प्रत्यक्ष कर भरल्यास, अशा शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले जाणार आहे. या अटीमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे..हेल्पलाइन क्रमांककर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीत नाव तपासण्यासाठी, अपात्रतेची कारणे जाणून घेण्यासाठी तसेच इतर तक्रारींच्या निवारणासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी (०२२) ४९१५०८०२ हा अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.कर्जमुक्ती योजनेत पारदर्शकता राहावी अन् केवळ पात्र व गरजू शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळावा, हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. बँक व्यवहार किंवा कर्जासाठी केवळ 'झिरो आयटीआर' भरल्यामुळे कोणताही शेतकरी अपात्र ठरणार नाही. मात्र, ज्यांनी प्रत्यक्ष कर भरला आहे, त्यांच्यासाठीच हा नियम लागू असेल. शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि त्यांना सहकार्य करण्यासाठी 'हेल्पलाइन' सुविधा सुरू करण्यात आली आहे."- दीपक तावरे, सहकार आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.