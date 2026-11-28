मुंबई : अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत आणि स्वच्छतेच्या नियमांबाबत राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत भिवंडी येथे एक कोटी ५३ लाख रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला, तर राज्यातील १४ अन्न आस्थापनांचे परवाने किंवा कामकाज निलंबित करण्यात आले आहे. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची वाहतूक करणारे वाहनही जप्त करण्यात आले. तसेच दोन गुन्हे दाखल करून एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे..अन्न व औषध प्रशासनाने २६ नोव्हेंबरला राज्यभरात विविध ठिकाणी तपासणी मोहीम राबवली. भिवंडीतील वेहळे येथील एका गोदामातून ६८ हजार २४ किलो अन्नपदार्थ आणि अन्नघटक जप्त करण्यात आले. या साठ्याची किंमत एक कोटी ५३ लाख १५ हजार ९७० रुपये आहे. यात विविध प्रकारचे स्टार्च, दूधजन्य पदार्थ, चीज आणि पिझ्झासाठी वापरण्यात येणाऱ्या घटकांचा समावेश आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली..Mumbai Traffic: मुंबईत वाहतुकीचा ताण! दोसांजच्या कार्यक्रमामुळे वाहतुकीची कोंडी, ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे आणखी भर.मुंबईतील डोंगरी येथील एका खाद्यपदार्थ विक्री आस्थापनाचे कामकाज तातडीने निलंबित करण्यात आले. ठाण्यातील एका आस्थापनाचा अन्न व्यवसाय परवाना अस्वच्छतेमुळे निलंबित करण्यात आला..आकाश अंबानीने विचारलं, पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन होशील का? रोहित शर्मा सुरुवातीला अनिच्छुक होता, पण...; Hardik Pandya ला हटवण्याचा प्लॅन आधीच ठरलेला?.पुणे जिल्ह्यातील सहा हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचे, तर वर्धा जिल्ह्यातील पाच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बेकरीचे परवाने निलंबित करण्यात आले. नागपूर येथील एका अन्न उत्पादक आस्थापनाच्या पॅकबंद संत्रा बर्फीचा नमुना असुरक्षित घोषित करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित आस्थापनाचा अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित करण्यात आला असून, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.