एफडीएची सूचना : नोटा हाताळताना सॅनिटायझर वापरा

मुंबई : कोरोनामुळे मुंबईसह राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊन सुरू असले तरी जीवनावश्यक वस्तू व खाद्यपदार्थची दुकाने आणि बँका सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र खबरदारी घेण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) बँक कर्मचाऱ्यांनी व दुकानदारांनी नोटा हाताळल्यानंतर हात सॅनिटायझरने स्वच्छ पुसून घ्यावेत आणि अन्नपदार्थ हाताळल्यानंतर हॅण्ड वाॅश वापरण्याचा सूचना जारी केल्या आहेत. सूचनांचे पालन न केल्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या वतीने कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हे वाचाच : कौतुकास्पद! मुंबई पोलिसांच्या मदतीला सेलिब्रिटींच्या व्हॅनिटी व्हॅन अन्न व औषध विभागाकडून देण्यात आलेल्या सूचना दुकानाच्या बाहेर रांगेत उभे राहणाऱ्या ग्राहकांमध्ये एक मीटरचे अंतर राखावे

अन्नपदार्थ हाताळल्यानंतर स्वच्छता राखावी

मास्कचा वापर आवश्यक आहे

बँक आणि दुकानदारांनी ग्राहकांसाठी हॅण्ड सॅनिटायजरची व्यवस्था करावी

अन्नपदार्थ हाताळणाऱ्या व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करावी

लॉकडाऊनच्या काळात व्यावसायिकांनी चांगल्या दर्जाच्या अन्नपदार्थाची विक्री करावी

मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री करू नका

नाशवंत अन्नपदार्थ फ्रिजमध्ये योग्य तापमानात साठवा. त्यांचे सेवन चोवीस तासांच्या आत करण्याबाबतच्या सूचना ग्राहकांना द्या

लॉकडाऊनच्या कालावधीत फक्त परवानाधारक आणि नोंदणीकृत अन्न व्यावसायिकांकडूनच पदार्थंची खरेदी करा. त्याची पक्की बिले घेऊन ती जपून ठेवा



