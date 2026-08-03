मुंबई

दोन लॅब, फक्त ४९ अधिकारी, अन्नसुरक्षेचं FDAसमोर आव्हान; भेसळखोरांवर कारवाया वाढल्यानं यंत्रणेवर ताण

FDA Action: अन्न भेसळीविरोधातील कारवाया वाढल्या असताना अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे यंत्रणेवर ताण वाढला आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेचं FDAसमोर आव्हान उभे राहिले आहे.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अन्न भेसळीविरोधातील कारवाया तीव्र होत असताना तपासणी यंत्रणेवर अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ताण वाढला आहे. मुंबईतील अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) प्रयोगशाळेत दररोज सरासरी ५० ते ५५ अन्न नमुने तपासणीसाठी येत आहेत. प्रयोगशाळेची महिन्याला सुमारे अडीच ते तीन हजार नमुने तपासण्याची क्षमता आहे, मात्र वाढत्या अन्न व्यवसायांच्या तुलनेत अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

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