दोन लॅब, फक्त ४९ अधिकारी, अन्नसुरक्षेचं FDAसमोर आव्हान; भेसळखोरांवर कारवाया वाढल्यानं यंत्रणेवर ताण

मुंबई : अन्न भेसळीविरोधातील कारवाया तीव्र होत असताना तपासणी यंत्रणेवर अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ताण वाढला आहे. मुंबईतील अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) प्रयोगशाळेत दररोज सरासरी ५० ते ५५ अन्न नमुने तपासणीसाठी येत आहेत. प्रयोगशाळेची महिन्याला सुमारे अडीच ते तीन हजार नमुने तपासण्याची क्षमता आहे, मात्र वाढत्या अन्न व्यवसायांच्या तुलनेत अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..सध्या मुंबईतील अन्न प्रयोगशाळेत नऊ ते दहा फूड अॅनालिस्ट कार्यरत आहेत. रासायनिक तसेच सूक्ष्मजीवशास्त्रीय तपासणीची सुविधा उपलब्ध आहे. दररोज येणाऱ्या नमुन्यांची तपासणी करून अहवाल तयार केले जातात, तर राज्यात सुमारे ३५० अन्नसुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) कार्यरत आहेत. त्यापैकी मुंबईत केवळ ४९ अधिकारी कार्यरत आहेत. अन्न व्यवसायांची वाढती संख्या आणि वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता हो संख्या अपुरी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. भविष्यात अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील 'जलद पुनर्विकासा'ला ब्रेक? जनाधार वाढवण्याच्या शिवसेनेच्या प्रयत्नांना भाजपचा कायदेशीर सुरुंग.दोन नवीन अन्न प्रयोगशाळामुंबईतील प्रयोगशाळेव्यतिरिक्त छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथेही एफडीएच्या अन्न प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. तसेच आरोग्य विभागाच्या पुणे आणि नागपूर येथील प्रयोगशाळांमध्येही आवश्यकतेनुसार अन्न नमुने तपासले जातात.अन्न नमुने तपासणीची क्षमता वाढविण्यासाठी नाशिक आणि यवतमाळ येथे नवीन अन्न प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे भविष्यात तपासणीचा वेग वाढण्यास आणि अहवाल वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची गरजएफएसओ हे प्रत्यक्ष जाऊन अन्नपदार्थाचे नमुने संकलित करणे, तपासणी करणे, अन्न व्यावसायिकांची पाहणी करणे आणि नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याचे काम करतात. अन्न व्यवसायांची वाढती संख्या लक्षात घेता सद्यःस्थितीत असणाऱ्या मनुष्यबळावर कामाचा ताण वाढत आहे. भविष्यात अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे..Mumbai Rain: धरण क्षेत्रात पावसाची दमदार हजेरी, मुंबईचा पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; सध्याची आकडेवारी किती?.एफडीएच्या तीन अन्न तपासणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. तीन नवीन प्रयोगशाळांचे बांधकाम सुरू आहे. या सुरू झाल्यानंतर अन्न नमुन्यांची तपासणी अधिक वेगाने होईल. तसेच मनुष्यबळाची भरती प्रक्रिया लवकरच होईल.- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, एफडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.