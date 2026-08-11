मुंबई

FDA: एफडीएची करडी नजर! वसई-विरार शहरात प्लॅस्टिकसह भेसळीवर कारवाई सुरू

FDA Action: वसई-विरार शहरात एफडीएने विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. प्लॅस्टिक पिशव्या, डिश, कप तसेच अन्न भेसळीच्या प्रकारांवर करडी नजर ठेवली जात आहे.
FDA Action

FDA Action

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वसई : प्लॅस्टिक पिशव्या, डिश, कप तसेच अन्न भेसळीच्या प्रकारांवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) करडी नजर ठेवली असून, वसई-विरार शहरात विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. कारवाईच्या भीतीने शहरातील दुकानदार आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी प्लॅस्टिक पिशव्या गायब झाल्या असून, चहा-कॉफीसाठी वापरले जाणारे कागदी व प्लॅस्टिक आवरणाचे कपही दिसेनासे झाले आहेत.

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