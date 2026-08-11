FDA: एफडीएची करडी नजर! वसई-विरार शहरात प्लॅस्टिकसह भेसळीवर कारवाई सुरू

वसई : प्लॅस्टिक पिशव्या, डिश, कप तसेच अन्न भेसळीच्या प्रकारांवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) करडी नजर ठेवली असून, वसई-विरार शहरात विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. कारवाईच्या भीतीने शहरातील दुकानदार आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी प्लॅस्टिक पिशव्या गायब झाल्या असून, चहा-कॉफीसाठी वापरले जाणारे कागदी व प्लॅस्टिक आवरणाचे कपही दिसेनासे झाले आहेत..वसई-विरार शहरातील नागरिकांना सुरक्षित, निर्भेळ आणि सकस अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून प्रशासनाकडून ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. नागरिकांनी खरेदी केलेल्या खाद्यपदार्थांमुळे आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी विविध दुकानांची तपासणी करून अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात येत असून, भेसळ आढळल्यास संबंधित अन्नपदार्थाचा दर्जा व गुणवत्ता घसरून नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते..Mumbai Local: मोठी बातमी! 'या' १० रेल्वे स्थानकांचे रुपडं पालटणार, प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा मिळणार; काय आहे प्लॅन? .बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या, डिश व कप आढळल्यास दंडनीय कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असून चहाच्या टपऱ्यांपासून विविध खाद्यपदार्थांच्या दुकानांपर्यंत आता स्टीलचे कप वापरले जात असल्याचे पाहावयास मिळत आहे..चहा, कॉफी पिण्यासाठी दुकानात रोज ग्राहक येतात. त्यांना स्टीलच्या ग्लासमधून चहा-कॉफी देत आहोत. त्यामुळे ग्राहकदेखील समाधान व्यक्त करीत आहेत. पूर्वी आम्ही काचेचे ग्लास वापरत होतो.- दिनेश व्यास, चहा व्यावसायिक, वसई.Mumbai Rain: मुंबईकरांनो सावधान! पुढील २-३ तासात पावसाचा जोर वाढणार, आयएमडीचा इशारा .स्वच्छ पाण्याची सुविधाहॉटेलमध्ये ग्राहकांनी पाणी मागितले तर त्यांना स्वच्छ पाणी मिळावे, असे निर्देश 'एफडीए'चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित आस्थापनांना दिले. त्यानंतर वसई-विरार शहरातील अनेक हॉटेलमध्ये स्वच्छ पाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे..प्लॅस्टिक कायमचे हद्दपार करावेवसई-विरार शहरात सर्रासपणे प्लॅस्टिकचा वापर केला जातो. महापालिका कारवाई करते; परंतु पुन्हा प्लॅस्टिक डोके वर काढते. पर्यावरणाला बाधक व नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारे प्लॅस्टिक वसई-विरार शहरातून कायमचे हद्दपार व्हावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.