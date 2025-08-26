FDA Action: एफडीएची कारवाई! तिखट-गोड अन्नपदार्थाचा साठा जप्त

ठाणे : गणेशोत्सव असो या नवरात्र आणि त्यानंतर येणाऱ्या दिवाळी यासारख्या सणांच्या काळात विविध प्रकारच्या अन्नपदार्थांच्या मागणीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. विशेषतः मिठाईच्या खरेदीसाठी दुकानांमध्ये नागरिकांची गर्दी उसळते. याचाच गैरफायदा घेऊन विक्रेत्यांकडून कमी दर्जाचे, शिळे, भेसळयुक्त अन्न पदार्थांची विक्री होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे दरवर्षी एफडीएकडून आस्थापनांची तपासणी करण्यावर अधिक भर दिला जातो..सणासुदीच्या काळात लोकांना सकस आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत यासाठी एफडीएच्या कोकण विभागांकडून विशेष तपासणी मोहिम हाती घेत, आतापर्यंत ४३ आस्थापनांची तपासणी केली. तसेच या तपासणीत १०१ मिठाई, खवा, तेल , फरसाण आदी अन्नपदार्थाचे नमुने घेत, ते विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. शिवाय,चकली, मिक्स फरसाण आणि पामोलीन तेल असा अन्नपदार्थ साठा जप्त केला आहे..Thane Traffic: गणेशोत्सवानिमित्त ठाण्यात वाहतूक बदल; अनेक मार्ग बंद, पाहा पर्यायी मार्ग कोणते? .अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (कोकण) सह- आयुक्त श्रीकांत करकाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही मोहिम अशी सुरू ठेवून मिठाई विक्रेत्यांची झाडाझडती घेतली जाणार आहे. तपासणीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास संबधित आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल इशाराही संबंधित विभागाने दिला आहे..राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या सूचनेनुसार यंदाही एफडीएच्या कोकण विभागातर्फे विशेष तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. त्या मोहिमेत ठाणे जिल्ह्यात ४३ आस्थापनांमध्ये तपासणी करण्यात आली. त्यामुळे काही ठिकाणी मिठाई, फरसाण, तेल आदी अन्नपदार्थाचे एकूण १०१ नमुने घेण्यात आले आहे. .जगात पहिला टेक्स मेसेज कुणी आणि कोणाला पाठवला होता? त्यात काय लिहिलं होतं?.तसेच ६०० किलो चकली, ४०० किलो रिफाइंड पामोलिन तेल ४०० किलो तसेच २५ किलो मिक्स फरसाण जप्त करण्यात आला आहे. तर मिठाई तसेच तत्सम पदार्थ बनविताना आणि विक्री करताना सदैव तत्पर असले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा यापुढे सहन केला जाणार नाही, इशारा संबंधित विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.