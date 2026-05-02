FDA Rule: ग्राहकांची फसवणूक थांबणार! मेनू, बिल आणि डिस्प्लेवर पनीरची खरी माहिती द्यावीच लागणार, FDA चा कडक नियम लागू

आता महाराष्ट्रातील मुंबई शहरातील रेस्टॉरंट्स आणि खाद्यगृहांना, पदार्थांमध्ये दिले जाणारे 'पनीर' ताजे आणि अस्सल आहे की त्याऐवजी दुसरे पर्यायी पनीर वापरले आहे, याची ग्राहकांना स्पष्टपणे माहिती देणे बंधनकारक आहे. राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने २० मार्च रोजी जारी केलेला हा निर्देश गुरुवारी अंमलात आला, असे अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. .पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पनीरऐवजी स्वस्त, दुग्धविरहित पर्यायांचा वापर करून ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी हा निर्देश जारी करण्यात आला होता. मेनू, बिले आणि डिस्प्ले बोर्डवर माहिती देणे बंधनकारक आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, निर्देशानुसार, रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि केटरिंग सेवा पुरवठादारांसह सर्व खाद्य व्यवसायांना त्यांच्या मेनू आणि डिस्प्ले बोर्डवर हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल की चीज अस्सल आहे की पर्यायी म्हणून वापरले जात आहे. .ते म्हणाले की, उत्पादक आणि पुरवठादारांना अशा उत्पादनांवर अचूक लेबल लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. पनीर पूर्णपणे दुधापासून बनवले जाते. त्याचा पर्याय असलेला 'चॉवज' हा खाद्यतेल, स्टार्च आणि इमल्सिफायर वापरून बनवला जातो. असे पर्याय असुरक्षित मानले जात नसले तरी, ग्राहकांना काय दिले जात आहे याबद्दल माहिती दिली पाहिजे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..ग्राहकांना माहिती न देता अनेक आस्थापना पनीरच्या पर्यायांचा वापर करून बनवलेले पनीरयुक्त पदार्थ देत असल्याच्या तक्रारींनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुंबईतील अनेक उपाहारगृहांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (पश्चिम भारत) ने या निर्णयाला पाठिंबा देताना सांगितले की, त्यांच्या नेतृत्वाने नियामकाशी चर्चा केली आहे.