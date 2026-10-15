मुंबई

FDA Strict Action : मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग अन् भेसळीला पूर्ण बंदी! आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून कडक नियमावली जारी; नियम मोडल्यास थेट कारवाई

मिरची, हळद आणि गरम मसाल्यांच्या गुणवत्तेवर 'एफडीए'ची करडी नजर; नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर दाखल होणार गुन्हे
"Criminal cases will be directly filed against spice manufacturers violating rules."

"Criminal cases will be directly filed against spice manufacturers violating rules."

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबई : बाजारात मिळणाऱ्या दैनंदिन खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आता पूर्णपणे 'ॲक्शन मोड'मध्ये आले आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील मसाल्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्रीबाबत अत्यंत कडक नवीन नियमावली जारी केली आहे.

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