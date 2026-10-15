FDA Strict Action : मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग अन् भेसळीला पूर्ण बंदी! आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून कडक नियमावली जारी; नियम मोडल्यास थेट कारवाई

मुंबई : बाजारात मिळणाऱ्या दैनंदिन खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आता पूर्णपणे 'ॲक्शन मोड'मध्ये आले आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील मसाल्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्रीबाबत अत्यंत कडक नवीन नियमावली जारी केली आहे. .या नियमांनुसार मसाल्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कृत्रिम रंगांचा वापर करणे आणि परकीय पदार्थांची भेसळ करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे..आरोग्याला घातक रसायनांवर चापमसाल्यांना आकर्षक आणि गडद रंग आणण्यासाठी अनेक व्यावसायिक लाल तिखट, हळद, धने पूड आणि गरम मसाल्यांमध्ये विषारी रासायनिक रंग तसेच स्टार्च, लाकडाचा भुसा यांसारख्या पदार्थांची भेसळ करतात. असे भेसळयुक्त मसाले खाल्ल्याने पोटाचे विकार, यकृत व किडनीचे आजार तसेच कर्करोगासारखे (Cancer) गंभीर आजार जडण्याची भीती असते. .सावधान! हा दिवस ठरेल कठीण?.या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या गुणवत्तेच्या निकषांचे १०० टक्के पालन करणे सर्व उत्पादकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे..भरारी पथकांची तपासणी; परवाने होणार रद्दनवीन नियमावलीनुसार, एफडीएची भरारी पथके राज्यातील मसाला उत्पादन कारखाने, गिरण्या आणि दुकानांवर अचानक छापे टाकून मसाल्यांचे नमुने तपासणीसाठी गोळा करणार आहेत. प्रयोगशाळा तपासणीत कोणत्याही मसाल्यामध्ये बंदी असलेले रंग किंवा अखाद्य घटकांची भेसळ आढळल्यास संबंधित कंपनीचा अन्न परवाना तात्काळ रद्द केला जाईल. .तसेच अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दोषींवर थेट फौजदारी खटले दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यंत्रणेला दिले आहेत. सणासुदीच्या दिवसांत नागरिकांना शुद्ध व दर्जेदार मसाले मिळावेत यासाठी ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.