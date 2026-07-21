नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल FDA च्या रडारवर, फेरतपासणी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या तपासणीत नवी मुंबईस्थित पंचतारांकित हॉटेलच्या विशेषतः किचनमध्ये अस्वच्छता, दुर्गंधी आढळून आल्याची माहिती सोमवारी (ता.२०) अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) उच्च न्यायालयात देण्यात आली, तसेच, याचमुळे हॉटेलचा परवाना निलंबनाचा निर्णय कायम ठेवल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेऊन पुन्हा नव्याने तपासणी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने एफडीएला दिले..हॉटेलची पुन्हा एकदा तपासणी करा, व्यवस्थापनाने एफडीएच्या स्वच्छतेच्या नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदींची पुर्तता केली आहे का ते तपासा, थेट कारवाई करू नका, हॉटेलमध्ये त्यांचा स्फाटही कार्यरत आहे, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करा, अशा सूचना प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएला दिल्या..Mumbai News: मुलासह आईचं मुंबईत आंदोलन; पोलिसांनी हटायला सांगताच संताप अनावर, पुढे जे घडलं ते VIDEO मध्ये कैद.दुर्गंधीचे साम्राज्यहॉटेल व्यवस्थापनाने अन्य बहुतांशी नियमांऐवजी स्वयंपाकघरातील स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन केले असते तरी त्यांचा परवाना निलंबन मागे घेण्याविषयी विचार केला असता, असे सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, एफडीएने तपासणी करताना हॉटेलमधील किचनमध्ये अस्वच्छ, दुर्गंधीचे साम्राज्य आढळून आले. किचनमध्ये झुरळ फिरत होती, बुरशी लागलेले अन्न आढळून आले, असा दावा सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी केला..Navi Mumbai: परीक्षेच्या 24 तास आधी भरती रद्द! १८ हजार ९३० उमेदवारांमध्ये संभ्रम, नवी मुंबई महापालिकेत स्थगन प्रस्ताव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.