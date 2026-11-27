मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) २४ ते २६ नोव्हेंबरदरम्यान मुंबईत राबवलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कडक कारवाई केली आहे. .यामध्ये आठ विनापरवाना अन्न व्यावसायिकांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर गोरेगाव पूर्व येथील 'डी.एस. फूड'चा स्वीट मावा प्रयोगशाळेत असुरक्षित आढळल्याने त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्यात आले. झेप्टोच्या डार्क स्टोअरसह १० अन्न आस्थापनांचे परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्रे तत्काळ निलंबित करण्यात आली..Mumbai Local: धावत्या लोकलमध्ये पुन्हा थरार! बिडी पिण्यावरून वाद, तिघांकडून प्रवाशावर धारदार शस्त्राने वार अन्...साकीनाका येथील झेप्टोच्या डार्क स्टोअरमध्ये अन्नसाठ्याजवळ जिवंत झुरळे, मुदतबाह्य पदार्थ आणि शाकाहारी-मांसाहारी वस्तु एकत्र साठवल्याचे आढळल्याने त्यांचा परवाना २५ नोव्हेंबरपासून निलंबित करण्यात आला..मुंबई पालिकेची सुरक्षा रामभरोसे; २,३७९ सुरक्षा रक्षकांची पदे रिक्त.तसेच स्वच्छतेचा अभाव आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावामुळे घाटकोपर पश्चिम येथील आयान्स दरबार चायनीज, गोवंडीतील अल अशरफ हॉटेल, स्टार चायनीज, साकीनाका येथील झायका बिर्याणी, स्पाइस एन आईस आणि कांजूरमार्ग येथील रॉयल पंजाब रेस्टॉरंट यांच्यावर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. घाटकोपरमधील खंडेलवाल अँड सन्स आणि महाराष्ट्र ज्यूस सेंटरमधील औद्योगिक दर्जाचे कृत्रिम रंग व इसेन्स जागीच नष्ट करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.