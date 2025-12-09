मुंबई

Navi Mumbai: ९३५ रुपयांत नवी मुंबई ते मुंबई जलप्रवास; नेरूळ जेट्टीवरील सेवा सुरू होणार, पण कधी? तारीख आली समोर

Navi Mumbai To Mumbai Ferry Boat Service: नेरुळ जेट्टीहून फेरीबोट प्रवासी सेवा लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे नवी मुंबई ते मुंबई प्रवास अधिकच सुसाट होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : सिडकोच्या नेरुळ जेट्टीहून अनेक वर्षांपासून रखडलेली प्रवासी सेवा १५ डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. त्यामुळे नेरूळ ते भाऊचा धक्का हा प्रवास अवघ्या अर्धा तासात होणार असून त्यासाठी ९३५ रुपये मोजावे लागणार आहेत.

