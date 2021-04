कोरोनामुळे मुंबईत ५० रुग्णांचा मृत्यू

मुंबई: मुंबईत कोरोना रुग्णांचा आकडा 10 हजाराच्या आत आला असला तरी मृतांचा आकडा मात्र वाढला आहे. आज 50 मृत्यूंची नोंद करण्यात आली असून आज 9327 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. मृतांचा आकडा वाढल्याने चिंता वाढली आहे. आज दिवसभरात 50 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 11 हजार 959 वर पोहोचला आहे.आज मृत झालेल्यापैकी 30 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 34 पुरुष तर 16 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 2 रुग्णांचे वय 40 वयोगटाच्या आतील होते. 9 रुग्ण 40 ते 60 वयोगटातील होते, तर 39 रुग्णांचे वय 60 वर्षाच्या वर होते. मुंबईत आज 9327 नवीन रुग्ण आढळल्याने कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 5,10,226 वर पोहोचला आहे.तर, सक्रिय रुग्णांनी 91,108 हजारांचा टप्पा गाठला आहे. दरम्यान 8474 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 4,06,087 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. मुंबईत सध्या 91,108 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 79 टक्के आहे. कोरोना रुग्ण वाढीचा सरासरी दर 1.79 टक्के आहे. तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी कमी होऊन 34 दिवसांवर आला आहे. आतापर्यंत 45,58,630 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. लॉकडाउनचं संकट: आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरेंनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे मुंबईत 79 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 799 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 38,011 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल 1,025 करण्यात आले. अंडरवर्ल्ड डॉन 'डॅडी' पॅरोलवर येणार तुरुंगाबाहेर जी उत्तर मध्ये 291 नवे रुग्ण

जी उत्तर मध्ये आज 291 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 20,216 झाली आहे.धारावीत आज 56 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या 5600 वर पोहोचली आहे. तर 982 सक्रिय रुग्ण आहेत. दादर मध्ये आज 119 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 7247 वर झाली आहे तर 1671 सक्रिय रुग्ण आहेत. माहीम मध्ये सर्वाधिक 116 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्ण 7369 इतके झाले आहेत. तर 1832 सक्रिय रुग्ण आहेत. (संपादन - दीनानाथ परब)

