मुंबई

BMC Election: मुंबई महापालिकेसाठी वळणाचे वर्ष! निवडणूक रणशिंग, राजकीय समीकरणांची उलथापालथ आणि विकासकामांचा वेग

Mumbai Municipal Corporation: मुंबई महापालिकेसाठी २०२५ हे वर्ष प्रशासकीय शिस्तीचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. वर्षभरात मुंबई महापालिकेत काय घडलं, याबाबतचा सर्व अहवाल जाणून घ्या...
Bmc Election Training Sessions

BMC Election

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : मुंबई महापालिकेसाठी २०२५ हे वर्ष अत्यंत वादळी आणि ऐतिहासिक ठरले आहे. रखडलेल्या निवडणुकांची घोषणा, राजकीय समीकरणांमधील अभूतपूर्व बदल आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची पूर्तता यामुळे हे वर्ष मुंबईकरांच्या स्मरणात राहील. २०२५ हे महापालिकेसाठी निवडणूक आणि प्रशासकीय शिस्तीचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. आता सर्वांचे लक्ष १५ जानेवारीच्या मतदानाकडे लागले असून, मुंबईचा नवा महापौर कोण होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Mumbai BMC Elections
Municipal election
mumbai politics
bmc election

Related Stories

No stories found.