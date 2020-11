भिवंडीतल्या यंत्रमाग कारखान्याला भीषण आग, सुदैवानं जीवितहानी टळली

मुंबईः भिवंडीतल्या खोका कंपाऊंड परिसरात एका कारखान्याला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. या कारखान्यात कपड्यांचा मोठ्या प्रमाणात साठा आहे. त्यामुळे आग पसरत गेल्याचं समजतंय. अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले असून ते आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. भिवंडीतल्या खोका कंपाऊंड परिसरात यंत्रमाग कारखाना आहे. आज सकाळी या कारखान्यात आग लागली. या कारखान्यात कापड जास्त प्रमाणात असल्यानं आगीनं रौद्ररुपधारण केलं. अधिक वाचा- अर्जुन रामपाल चौकशीसाठी NCB कार्यालयात दाखल, जवळच्या मित्राला अटक आग लागलेल्या कारखान्याच्या परिसरात रहिवासी परिसर असल्यानं एकच खळबळ उडाली. आग लागल्याचं समजताच स्थानिकांनी आगीची माहिती अग्निशमन दलाला दिली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या तात्काळ घटनास्थळावर दाखल झाल्या. अधिक वाचा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून दिवाळीच्या शुभेच्छा त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून आग विझवण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान कारखान्यात आग कशामुळे लागली याची माहिती अद्याप मिळू शकलेली नाही. तर शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसंच सुदैवानं या आगीत अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आहे. Fire broke out at spinning mill in Bhiwandi but fortunately no casualties were reported

