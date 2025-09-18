मुंबई

Dombivali News : केडीएमसीच्या मुख्यालयात अग्नीशस्त्रे घेऊन फिरायला परवानगी? अप्रिय घटना घडल्यास जबाबदार कोण?

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालय आवारात अनेकदा वाद, राडे झालेले पहायला मिळाले आहेत. याच वादावरून पालिका प्रशासनाला लक्ष्य देखील केले गेले होते.
Permission to carry firearms at KDMC headquarters

शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालय आवारात अनेकदा वाद, राडे झालेले पहायला मिळाले आहेत. याच वादावरून पालिका प्रशासनाला लक्ष्य देखील केले गेले होते. त्यामुळे पालिका मुख्यालयात येत असताना कोणत्याही प्रकारचे अग्नीशस्त्र बाळगू नये असा नियम काढला गेला होता.

dombivali

