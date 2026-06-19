मुंबई

Thane News: ठाणेकरांची प्रतीक्षा संपली! पहिली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस अखेर रस्त्यावर; कसे असेल वेळापत्रक?

Thane Double Decker Bus: ठाण्यात पहिली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सुरु करण्यात आली आहे. या सेवेला प्रवाशांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
Thane Double Decker Bus

Thane Double Decker Bus

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : मुंबईप्रमाणे ठाण्यातील रस्त्यावर डबल डेकर बसमधून ठाणेकरांना प्रवास करता यावा, यासाठी पहिली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात दाखल झाली होती. मात्र, चार्जिंगच्या सुविधेअभावी व तांत्रिक कारणांमुळे अनेक दिवस ही बस आगारातच उभी होती. अखेर आवश्यक तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर ही बस ठाण्याच्या रस्त्यांवर धावू लागली असून, प्रवाशांकडूनही तिला प्रतिसाद मिळत आहे.

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