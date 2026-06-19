Thane News: ठाणेकरांची प्रतीक्षा संपली! पहिली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस अखेर रस्त्यावर; कसे असेल वेळापत्रक?

ठाणे : मुंबईप्रमाणे ठाण्यातील रस्त्यावर डबल डेकर बसमधून ठाणेकरांना प्रवास करता यावा, यासाठी पहिली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात दाखल झाली होती. मात्र, चार्जिंगच्या सुविधेअभावी व तांत्रिक कारणांमुळे अनेक दिवस ही बस आगारातच उभी होती. अखेर आवश्यक तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर ही बस ठाण्याच्या रस्त्यांवर धावू लागली असून, प्रवाशांकडूनही तिला प्रतिसाद मिळत आहे..महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने या आधुनिक डबल डेकर बसचे लोकार्पण करण्यात आले होते. पर्यावरणपूरक आणि वातानुकूलित सुविधांनी सज्ज असलेल्या या बसमुळे ठाणेकरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीत नवा अध्याय सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, बसच्या चार्जिंगसाठी आवश्यक असलेली सुविधा उपलब्ध नसल्याने ती प्रत्यक्ष सेवेत येऊ शकली नव्हती. परिणामी बस आनंदनगर येथील आगारातच उभी राहिली होती. .Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत.सध्या ठाणे परिवहनच्या इलेक्ट्रिक बससाठी कोपरी येथे चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध आहे, परंतु डबल डेकर बस वेगळ्या कंपनीची असल्याने विद्यमान चार्जिंग यंत्रणेशी तिची सुसंगती नव्हती. त्यामुळे स्वतंत्र चार्जिंग सुविधा उभारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ४ जूनला महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी वागळे आगाराला भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला होता..डबल डेकर बससाठी चार्जिंग स्टेशन आली. त्यानंतर परिवहन विभागाच्या उभारण्याच्या शक्यतांची पाहणी करण्यात अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पर्यायी चार्जिंग व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून बस लवकरात लवकर प्रवाशांच्या सेवेत आणण्याच्या सूचना दिल्या होत्या..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार! लोकल वेळेनुसारच धावणार, का घेतला निर्णय?.आठ तास सेवेतमहापौरांच्या सूचनांनुसार आवश्यक व्यवस्था उभारण्यात आल्यानंतर अखेर ही बस सेवेत दाखल झाली आहे. ही बस २२ नंबर सर्कल ते भाईंदरपाडा या मार्गावर धावत असून, सकाळी ८ ते १२ आणि दुपारी २ ते सायंकाळी ६ या वेळेत प्रवाशांना सेवा देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.