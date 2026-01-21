मुंबई

BMCच्या शाळांमधील सीबीएसईची पहिली तुकडी देणार दहावीची परीक्षा, ३३६ विद्यार्थ्यांचा समावेश

BMC CBSE SSC Exam : सीबीएसई मंडळातील पालिकेच्या १० शाळांमधील पहिलीच तुकडी यंदा दहावीची परीक्षा देणार आहेत. यामुळे महापालिकेच्या शैक्षणिक प्रवासात यंदाचे वर्ष महत्त्वाचे असणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : महापालिकेच्या शैक्षणिक प्रवासात यंदाचे वर्ष विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहे. सीबीएसई मंडळाशी संलग्न असलेल्या पालिकेच्या १८ शाळांपैकी १० शाळांमधील पहिलीच तुकडी यंदा दहावीच्या परीक्षेला सामोरे जात आहे. एकूण ३६६ विद्यार्थी या ऐतिहासिक परीक्षेत सहभागी होत असून, पालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि क्षमता अधोरेखित होणार आहे.

