Navi Mumbai: 'अर्बन अ‍ॅग्रीकल्चर सेंटर’ साकार! सिडकोच्या धोरणातून नवी मुंबईत पहिला उपक्रम

Urban Agriculture Center: नवी मुंबईत खारघर येथे पहिले अर्बन अ‍ॅग्रीकल्चर सेंटर उभारण्यात आले आहे. या केंद्राचा फायदा शेतकरी, शहरी उत्पादक आणि कृषी उद्योजकांना होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : उच्चदाब वीज वाहिन्यांच्या खालील जमिनींचा हरित क्षेत्रासाठी उपयोग करण्याचे सिडकोने स्वीकारलेले धोरण आता फलदायी ठरत आहे. त्यातून नवी मुंबईतील पहिले अर्बन अ‍ॅग्रीकल्चर सेंटर उभे राहिले आहे. २००८ मध्ये सिडकोने कोकण कृषी विकास प्रतिष्ठानला खारघर सेक्टर पाच येथील उत्सव चौकाजवळ नर्सरी व अ‍ॅग्रो माहिती केंद्रासाठी दिलेल्या भूखंडावर हा उपक्रम आकाराला आला आहे.

