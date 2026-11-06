एलईडीच्या प्रकाशात अवैध मासेमारी, मत्स्य विभागाचा छापा; ३० दिवे, जनरेटर नौका जप्त

अलिबाग : रायगडच्या सागरी क्षेत्रात अनधिकृत मासेमारीविरोधात मत्स्यव्यवसाय विभागाने कारवाई केली. मांडवा समुद्रकिनारी पहाटेच्या अंधारात एलईडी दिवे आणि जनरेटरच्या सहाय्याने मासेमारीच्या तयारीत असलेली नौका गस्ती पथकाने पकडली. या कारवाईत नौकेसह ३० एलईडी दिवे आणि एक जनरेटर जप्त करण्यात आला..बुधवारी (ता. ३१) पहाटे ४.२० वाजता गस्तीदरम्यान 'महालक्ष्मी प्रसन्न-२' ही नौका आढळली. केशव पांडुरंग कोळी (रा. वर्सोवा, मुंबई) यांच्या मालकीच्या या नौकेवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ व सुधारित अधिनियम २०२१ नुसार कारवाई करण्यात आली..आगरकोट किल्ल्याची पडझड, ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष; भुयारी मार्ग बुजले, तटबंदीला तडे.जप्त साहित्य सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात जमा केले असून नौका मांडवा जेट्टीवर आणण्यात आली. मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी महेश खरात यांनी ही कारवाई केली. प्रकरणी पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे. या कारवाईमुळे सागरी हद्दीत नियमबाह्य पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख .नौकांवर कारवाईरायगड जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत अवैध मासेमारी, एलईडी दिव्यांचा वापर तसेच मत्स्यसंपत्तीचे नुकसान करणाऱ्या प्रकारांवर मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून नियमित गस्त व कठोर कारवाई सुरू राहणार असून, नौकांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत देण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.