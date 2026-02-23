मुंबई

Powai News: आयआयटीच्या विद्यार्थ्याकडे जिवंत काडतुसे, धागेदोरे बिहारपर्यंत; पवईतील प्रकाराने खळबळ

Powai IIT Complex: पवई येथे आयआयटी संकुलातील विद्यार्थ्याकडे पाच जिवंत काडतुसे आढळल्याचे समोर आले आहे. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पवई येथील आयआयटी संकुलातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याकडे पाच जिवंत काडतुसे आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पवई पोलिसांनी संबंधित विद्यार्थ्याच्या बिहारमधील समस्तीपूर जिल्ह्यात राहणाऱ्या मित्राला अटक केली आहे. या विद्यार्थ्याकडे पोलिस चौकशी करीत आहेत.

