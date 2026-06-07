मुंबई

Onion Farmers: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकार करणार थेट कांदा खरेदी; नाफेड-एनसीसीएफला कडक निर्देश

Maharashtra Onion Directs Nafed Nccf: अन्नमंत्री छगन भुजबल यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांना ३० जूनपर्यंत २ लाख मेट्रिक टन कांदा थेट खरेदी करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
Maharashtra Onion Directs Nafed Nccf

Maharashtra Onion Directs Nafed Nccf

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मोठ्या आंदोलनानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असल्याचे दिसत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबल यांनी नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने त्यांना ३० जूनपर्यंत खरेदीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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