अन्न सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर, गुणवत्तेकडे लक्ष देण्याचे आवाहन; तज्ज्ञांचा नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा

मुंबई : मुंबईत घडलेल्या बिर्याणी-कलिंगड प्रकरणानंतर अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला बिर्याणी आणि कलिंगड एकत्र खाल्ल्यामुळे ही घटना घडल्याची चर्चा होती; मात्र तज्ज्ञांनी याला कोणताही ठोस वैज्ञानिक आधार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेमागे अन्न दूषित होणे, फूड पॉइझनिंग किंवा रासायनिक परिणाम यांसारख्या शक्यता तपासल्या जात आहेत..उन्हाळ्यात अन्न पटकन खराब होण्याची शक्यता अधिक असते. तसेच फळे लवकर पिकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतात. उलटी, जुलाब, मळमळ आणि डिहायड्रेशन ही विषबाधेची सामान्य लक्षणे आहेत. त्यामुळे अन्नाची गुणवत्ता, साठवण आणि स्वच्छता याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे..Mumbai: एक्स्टॅसी पुरवणारा खेमलानी अटकेत, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोलिसांची कारवाई.या घटनेनंतर तज्ज्ञांनी नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. कलिंगड घेताना त्याचा रंग, पृष्ठभाग आणि ताजेपणा तपासावा. कापलेली फळे टाळावीत आणि चव वेगळी वाटल्यास लगेच सेवन थांबवण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे..मृत्यूची संभाव्य कारणेविषबाधा : अन्नात विष मिसळले जाणे फूड पॉइझनिंग : खराब किंवा दूषित अन्नसेवनामुळे उलटी-जुलाब व डिहायड्रेशनरासायनिक प्रभाव : फळांवर वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचा दुष्परिणाम.काय खाऊ नये?मासे + दूधदही + फळेदूध + मीठमध गरम करून किंवा गरम पाण्यासोबतनॉनव्हेज + फळेखूप गरम आणि खूप थंड पदार्थ एकत्र.बेकायदा बांधकाम खपवून घेणार नाही, औद्योगिक शेडला संरक्षण देण्यास न्यायालयाचा नकार.नागरिकांनी घ्यावी काळजीकलिंगड घेताना त्यावर सुईसारखे छिद्र दिसल्यास खरेदी टाळा.कापलेले कलिंगड विकत घेऊ नका.चव वेगळी वाटल्यास त्वरित सेवन थांबवा..रुग्णांमध्ये दिसलेली उलटी, जुलाब आणि तीव्र डिहायड्रेशन ही लक्षणे विषबाधेची असू शकतात. मात्र तसे ठोस वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.- डॉ. तुषार पालवे, अधीक्षक, कामा रुग्णालय.अन्नाची गुणवत्ता, साठवण आणि स्वच्छता याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. काही वेळा ॲलर्जिकही होऊ शकते.- डॉ. मधुकर गायकवाड, मेडिसन विभाग.