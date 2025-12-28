मुंबई

Jagannath Patil: कॅमेरा बंद कर, नाही तर फेकून देईल, भाजपाचे माजी मंत्री पत्रकारांवर संतापले

BJP Jagannath Patil Angry On Journalist: भाजपाचे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनी वार्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकारांवर राग व्यक्त केला आहे. या घटनेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा सुटत नसताना पक्षांतर्गत असंतोष वाढताना दिसत आहे. इच्छुक उमेदवारांना तिकीट न मिळाल्याने भाजपमध्ये प्रचंड नाराजी असून, त्याच पार्श्वभूमीवर रविवारी घडलेल्या एका घटनेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.

