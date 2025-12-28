Jagannath Patil: कॅमेरा बंद कर, नाही तर फेकून देईल, भाजपाचे माजी मंत्री पत्रकारांवर संतापले

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा सुटत नसताना पक्षांतर्गत असंतोष वाढताना दिसत आहे. इच्छुक उमेदवारांना तिकीट न मिळाल्याने भाजपमध्ये प्रचंड नाराजी असून, त्याच पार्श्वभूमीवर रविवारी घडलेल्या एका घटनेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. .भाजपचे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनी वार्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकारांवर राग काढत कॅमेरा बंद करा नाही तर कॅमेरा फेकून देईल असा संताप व्यक्त केला. शांत संयमी ओळख असलेल्या पाटलांच्या या वर्तणुकीमुळे पत्रकार तसेच राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..Ravindra Chavan: जागावाटपावरून महायुतीत तणाव! भाजप आंदोलनानंतर रवींद्र चव्हाण यांचे सूचक संकेत.भाजपातील अनेक माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांना युतीच्या जागावाटपात डावलल जाणार असल्याने असंतोष शिगेला पोहोचला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या पलावा येथील निवासस्थानी रविवारी सकाळी आजी-माजी पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवार आणि नेतेमंडळींनी मोठी गर्दी केली होती. “शिवसेना–भाजप युती नको, आधी कार्यकर्त्यांना न्याय द्या” अशी ठाम भूमिका मांडत कार्यकर्त्यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली..याआधी काल रात्री कल्याण पूर्वेतील भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत युतीला तीव्र विरोध दर्शवला होता. या आंदोलनामुळे भाजपमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे..BMC Election: सत्तेचा काटा फिरवणार! काँग्रेस–वंचितची आघाडी कुणाचं गणित बिघडवणार? मुंबईची राजकीय सत्तासमीकरणं हादरली.दरम्यान, रविवारी सकाळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील बंगल्या बाहेर आले असता, पत्रकारांनी त्यांना युती आणि पक्षातील नाराजीबाबत प्रश्न विचारले. या प्रश्नांवर पाटील प्रचंड संतप्त झाले. एरवी पत्रकारांशी सहज संवाद साधणारे पाटील यावेळी मात्र आपला संयम गमावून बसले. “कॅमेरा बंद करा, नाहीतर कॅमेरा फेकून देईन,” अशी थेट धमकी दिल्याने काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. अखेर पाटील तेथून निघून गेल्यानंतर परिस्थिती निवळली..स्वतःला शिस्तबद्ध आणि लोकशाही मूल्यांचा पक्ष म्हणून सादर करणाऱ्या भाजपच्या माजी मंत्र्याकडून पत्रकारांशी असे वर्तन करण्याचा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया सुशिक्षित नागरिकांमध्ये उमटत आहे. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी ही घटना भाजपच्या प्रतिमेला धक्का देणारी असल्याचे बोलले जात आहे..Mumbai News: दिव्यांग शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामकाजाचे आदेश; शिक्षक संघटनाची नाराजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.