पतीसोबत वादात मदतीच्या बहाण्याने भाजपच्या माजी आमदारासह पोलिसाचा २२ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार; भिवंडीत दोघांवर गुन्हा दाखल

भाजपच्या माजी आमदारासह बडतर्फ पोलीस कर्मचाऱ्यावर सामूहिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. कल्याण शहरात मदतीच्या बहाण्याने पीडितेला कार्यालयात बोलावून तिच्यावर बापगाव इथं नेत अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्यावर पडघा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. गुरुवारी पहाटे शस्त्राचा धाक दाखवत आणि दारू पाजत सामूहिक अत्याचार केल्याची तक्रार पीडितेनं दिलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पीडिता २२ वर्षांची असून तिचं लग्न झालं आहे. पतीसोबतच्या वादात मध्यस्थीसाठी माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी तरुणीला कार्यालयात बोलावलं होतं. १३ सप्टेंबर रोजी माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांनी भिवंडीतील बापगाव इथं नेत तिच्यावर अत्याचार केले..Aaditya Thackeray: दिशा सालियन प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंचे मौन सुटले; म्हणाले, ‘मी त्यांना कधीही भेटलेलो नाही’.पीडितेला आधी शस्त्राचा धाक दाखवत दारू पाजली. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केले. मध्यरात्री २ वाजता माजी आमदार नरेंद्र पवार तिथून निघून गेले. त्यानंतर शैलेश पाटील यानं पीडितेवर अत्याचार केले. पीडितेला पहाटे चार वाजता पीडितेला तिच्या घरी शैलेश पाटील यांच्या घरच्या केअर टेकरने आणून सोडले..अत्याचाराच्या घटनेनंतर घाबरलेल्या पीडितेनं १६ सप्टेंबरला स्थानिक नगरसेविकेला याची माहिती दिली. त्यांच्या मदतीने पोलीस ठाणे गाठून रात्री उशिरा माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील यांच्याविरोधात सामूहिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. पीडितेनं तिच्याकडे अत्याचाराचे व्हिडीओ आणि मोबाईल व्हॉटसअप चॅट असल्याचा दावा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.