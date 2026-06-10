Navi Mumbai News: डेटा सेंटरमुळे संकट? नवी मुंबईत विरोध, माजी उपमहापौर आक्रमक

सुजित गायकवाड नवी मुंबई : येथील एमआयडीसीत उभारल्या जाणाऱ्या हायपरस्केल डेटा सेंटर्सना प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्यापूर्वीच विरोध होत आहे. या प्रकल्पांमुळे नवी मुंबईच्या पाणी, वीज आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करीत माजी उपमहापौर रमाकांत म्हात्रे यांनी एमआयडीसीला पत्र पाठवून अशा प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे..शहरातील सुविधांमुळे हा परिसर डेटा सेंटर्ससाठी मोक्याचा ठरणारा आहे. त्याचा लाभ कंपन्या घेऊ इच्छितात. शिवसेना नेते रमाकांत म्हात्रे यांच्या मते, डेटा सेंटर्समधील सव्र्व्हर २४ तास कार्यरत ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे शीतकरण करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी लिटर पाण्याची गरज भासते. नवी मुंबईत नागरिकांना पिण्याचे पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नसताना डेटा सेंटर्सना लागणारे प्रचंड पाणी महापालिका कुठून उपलब्ध करून देणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे..Mumbai News: महामुंबईतील कोंडी फुटणार! भुयारी मार्ग, मेट्रोसाठी २२ हजार कोटी मंजूर; नवी मुंबईत होणार विस्तार.आंदोलनाचा इशाराएमआयडीसी प्राधिकरणाने या डेटा सेंटर्सना परवानगी देण्याचा निर्णय कायम ठेवला, तर रहिवाशांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही रमाकांत म्हात्रे यांनी दिला आहे..तापमानवाढीचा धोका डेटा सेंटर्सच्या शीतकरण यंत्रणांमधून मोठ्या प्रमाणात उष्णता बाहेर टाकली जाते. या कृत्रिम उष्णतेमुळे नवी मुंबई परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची शक्यता असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. .वीजपुरवठ्यावर ताणनवी मुंबईत आधीच वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. डेटा सेंटर्स हे मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरणारे प्रकल्प असल्याने त्यांना अखंडित वीजपुरवठा देताना स्थानिक रहिवाशांच्या घरगुती वीजपुरवठ्यावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो..T20 Mumbai League: सूर्यकुमार यादवचे अम्पायरसोबत भांडण; वानखेडे स्टेडियमवर हायव्होल्टेज ड्रामा, संघ हरला अन्... .स्थानिकांना रोजगार किती?डेटा सेंटर्समध्ये हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असल्याचे चित्र समोर आणले जात असले, तरी या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रकल्पांमधून स्थानिक युवकांना मिळणारा प्रत्यक्ष रोजगार अत्यंत मर्यादित असल्याचा आरोप रमाकांत म्हात्रे यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.