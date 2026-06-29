Mumbai News: लाच प्रकरणी अधिकारी निर्दोष, १२ वर्षांनी निकाल; तपासात गंभीर त्रुटी, आरोप सिद्ध करण्यात सरकारला अपयश

मुंबई : तपासातील गंभीर त्रुटी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यात सरकारला संपूर्ण अपयश आल्याचे निरीक्षण नुकतेच विशेष न्यायालयाने नोंदवले. तसेच माजी विक्रीकर अधिकाऱ्याची लाचखोरी प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. .कमलेश चौक्कर यांनी कर दंड माफ करण्यासाठी वरळीतील एका मद्य व्यावसायिकाकडून कोणतीही लाच मागितली किंवा स्वीकारली, हे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) न्यायाधीश, शयना पाटील यांनी विक्रीकर अधिकाऱ्यांची निर्दोष सुटका करताना निरीक्षण नोंदवले..मारुती सूर्यवंशींनी जानेवारी २०१५ मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे 'एसीबी'ने चौक्कर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. वरळी येथे मद्य व्यवसायात भागीदार असलेल्या सूर्यवंशी यांना २००८-२००९ या आर्थिक वर्षासाठी न भरलेल्या व्यावसायिक कराबाबत नोटीस मिळाली होती; सुमारे दोन लाख रुपयांचा कराचा दंड टाळण्यास मदत करण्यासाठी चौक्कर यांनी तक्रारदाराकडे ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती..Palghar: पालघर बनणार चौथी मुंबई ! गेमचेंजर प्रकल्पांना गती येणार, कधी पूर्ण होणार? मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती .शिंदेसेनेच्या आमदारावर लाचखोरीचे आरोप एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे आरोप करण्यात आले आहेत. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी एका व्यावसायिकाकडून तब्बल ४० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी केला आहे. मात्र या आरोपांवर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी इंगवले हे ब्लॅकमेलर असल्याचे म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.