मुंबई

Mumbai News: लाच प्रकरणी अधिकारी निर्दोष, १२ वर्षांनी निकाल; तपासात गंभीर त्रुटी, आरोप सिद्ध करण्यात सरकारला अपयश

Mumbai Bribe Case: एका मद्य व्यावसायिकाकडून माजी विक्रीकर अधिकाऱ्याने लाच मागितल्याचे समोर आले होते. मात्र या प्रकरणी १२ वर्षांनी निकाल लागला असून अधिकाऱ्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
Bribe Case
Bribe Casesakal
सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : तपासातील गंभीर त्रुटी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यात सरकारला संपूर्ण अपयश आल्याचे निरीक्षण नुकतेच विशेष न्यायालयाने नोंदवले. तसेच माजी विक्रीकर अधिकाऱ्याची लाचखोरी प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली.

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