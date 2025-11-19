Thane Politics: राजकारण तापले! भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याचा पक्षत्याग, संतप्त कार्यकर्त्यांकडून फोटोला शाई फासून निषेध

उल्हासनगर : उल्हासनगरच्या तापलेल्या राजकारणात अखेर संतापाचा ज्वालामुखी फुटला. भाजपचे माजी ज्येष्ठ नेते महेश सुखरामानी यांनी पक्षत्याग करून थेट टीम ओमी कलानीचा झेंडा हाती घेतल्याने संतापलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांनी जिल्हा कार्यालयात त्यांच्या फोटोंवर काळी शाई फासून प्रचंड निषेध नोंदवला. अनेक वर्षे पक्षाला दिलेल्या सेवेनंतर अचानक झालेले हे "धोरणात्मक वळण" भाजप कार्यकर्त्यांना पचनी पडत नाहीये आणि त्याचीच ठिणगी भाजपा कार्यालयात भडकताना पाहायला मिळाली..उल्हासनगर शहराच्या राजकीय वातावरणात मोठा भूकंप घडवणाऱ्या महेश सुखरामानी यांच्या पक्षत्यागानंतर भाजप जिल्हा कार्यालयात संतापाचे वादळ उठले. भाजपमधील अनुभवी, प्रतिष्ठित आणि प्रभावी नेतृत्व म्हणून ओळख असलेल्या महेश सुखरामानी यांनी अचानक पक्ष सोडून टीम ओमी कलानीत प्रवेश केला. या निर्णयामुळे भाजपच्या स्थानिक पातळीवर तीव्र नाराजी उसळली असून कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार असंतोष निर्माण झाला आहे..Mumbai News: देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका, पण सुरक्षा कच्ची! बीएमसी मुख्यालयातील बॅग स्कॅनर बंद; सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह.या असंतोषाचा थेट उद्रेक भाजप जिल्हा कार्यालयात पाहायला मिळाला. भाजपाच्या यूटीए या व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक भाजप कार्यकर्ते कार्यालयात जमले. कार्यालयात अनेक वर्षांपासून लावण्यात आलेल्या महेश सुखरामानी यांच्या फोटोंवर संतप्त कार्यकर्त्यांनी काळी शाई फासली. नाराज कार्यकर्त्यांनी “हा गद्दार निवडून येणार नाही!” अशा जोरदार घोषणा देत त्यांच्या विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला..भाजप सोडून टीम ओमी कलानीत जाण्याच्या महेश सुखरामानी यांच्या निर्णयामुळे भाजपच्या संघटनांमध्ये धक्का बसला असून शहरातील आगामी राजकीय समीकरणांवर याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे. कार्यकर्त्यांच्या रोषातून या निर्णयाचा किती खोलवर परिणाम झाला आहे, हे आज स्पष्टपणे दिसून आले. उल्हासनगरच्या आगामी राजकीय घडामोडींवर यानंतर सर्वांचे बारकाईने लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.