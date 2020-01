सपासप चालल्या कुऱ्हाडी, ४२ झाडांचा खातमा, पालिका म्हणते 'आम्हाला काहीच माहिती नाही..'

पनवेल : ग्राहकांची विजेची गरज लक्षात घेत नवीन पनवेल सेक्‍टर १५ येथील भूखंड क्रमांक ६५ वर उभारण्यात येत असलेल्या सबस्टेशनच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरवात करण्यात आली आहे. सबस्टेशन उभारणीत अडथळा ठरत असलेले भूखंडावरील ४२ वृक्ष हटवण्याचे काम करण्यात येत असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. हे पण वाचा ः दोघांचं भांडण तिसर्याचा मर्डर पनवेल परिसरातील लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे विजेच्या मागणीत देखील वाढ होत असल्याने नवीन पनवेल येथे उद्यानासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यात आले आहे. या भूखंडाचे हस्तांतरण महापारेषण विभागाकडे करण्यात आले असून, महापारेषण विभागाच्या वतीने या ठिकाणी २२० बाय २२ केबी क्षमतेच्या उपकेंद्राचे काम सुरु करण्यात आले आहे. हे पण वाचा ः एसटीवर दिवळखोरीचे सावट पालिका प्रशासन अनभिज्ञ

पालिका हद्दीत केलेली वृक्षतोडीबाबतची माहिती पालिका प्रशासनाला देण्यात आली नाही; मात्र वृक्षतोड करताना पालिकेची परवानगी आवश्‍यक असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त तेजस्विनी गलांडे यांनी दिली. प्रकल्पासाठी तोडण्यात आलेल्या वृक्षांना दुसऱ्या ठिकाणी लागवड करताना असे वृक्ष दुसऱ्या ठिकाणी बहरतील का, याचा अनेकदा अभ्यास केला जात नसल्याचे पाहायला मिळते.

- अर्चना कुळकर्णी, शहर संघटिका, शिवसेना महिला आघाडी. forty two trees were cut for establishment of 220 by 20 kb power plan :

Web Title: forty two trees were cut for establishment of 220 by 20 kb power plan